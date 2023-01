Tyle będzie kosztował OnePlus 11 w Europie

OnePlus 11 zadebiutował oficjalnie w Chinach 4 stycznia 2023 roku i już za kilkanaście dni zostanie wprowadzony również do innych krajów, w tym tych na Starym Kontynencie. Jeszcze przed jego europejską premierą dowiedzieliśmy się, ile najnowszy flagowiec chińskiej marki będzie kosztował w Europie.

Taka będzie cena OnePlus 11 w Europie

Według informacji, które podał wiarygodny leakster, Roland Quandt, OnePlus 11 będzie dostępny w dwóch konfiguracjach. Tańsza z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej ma być sprzedawana za 899 euro (równowartość ~4240 złotych), natomiast droższa z 16 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci za 949 euro (~4480 złotych).

źródło: OnePlus

Tutaj aż prosi się, aby zauważyć, że w Chinach producent nie sprzedaje konfiguracji 8/128 GB – w jego ojczyźnie dostępne są wersje 12/256 GB, 16/256 GB i 16/512 GB. Nie wiadomo, dlaczego OnePlus zdecydował się „okroić” podstawowy wariant. Nie mamy też informacji na temat dostępności topowej konfiguracji 16/512 GB w Europie.

Nie można też nie odnieść się do cen bezpośredniego poprzednika, tj. OnePlus 10 Pro. W momencie premiery w marcu 2022 roku kosztował on od 899 euro za wersję 8/128 GB do 999 euro za wariant 12/256 GB. W Polsce przełożyło się to na ceny – odpowiednio – 4299 i 4799 złotych. Obecnie euro kosztuje tyle samo, ile kosztowało w marcu ubiegłego roku, ale nie wiemy, czy w związku z tym możemy oczekiwać podobnej ceny w złotówkach, jak po bezpośrednim przeliczeniu z euro na PLN.

A nawet jeśli tak się stanie (w co prywatnie wątpię, ale obym się mylił), to należy pamiętać, że po premierze cena OnePlus 10 Pro była kilkukrotnie podnoszona, aż osiągnęła poziom 5199 złotych za wersję 12/256 GB. Oficjalne ceny poznamy już za kilkanaście dni, bowiem globalna premiera OnePlus 11 została zaplanowana na 7 lutego 2023 roku. Tego samego dnia zobaczymy też m.in. drugi smartfon – OnePlus 11R oraz pierwszy tablet i klawiaturę marki OnePlus.

Co oferuje OnePlus 11?

Cena smartfona będzie wysoka, ale jak najbardziej uzasadniona, ponieważ jest to model z najwyższej półki. Na jego pokładzie znajdują się topowe podzespoły na czele z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, kośćmi RAM LPDDR5X i pamięcią flash UFS 4.0 oraz ekranem AMOLED LTPO 3.0 o rozdzielczości WQHD+ 3216×1440 pikseli z Dolby Vision i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz (odświeżanie jest adaptacyjne).

Ponadto OnePlus 11 zapewnia solidne zaplecze fotograficzne – na jego tyle znajdują się trzy aparaty: główny 50 Mpix (f/1.8; Sony IMX890) z OIS, 48 Mpix (f/2.2; Sony IMX581) z obiektywem o kącie widzenia 115° (także do zdjęć makro) i 32 Mpix (f/2.0; Sony IMX709) teleobiektyw z 2x zoomem optycznym. Moduł potrafi nagrywać wideo w rozdzielczości 8K w 24 klatkach na sekundę i 4K w 60 fps. Na przodzie umieszczono zaś 16 Mpix aparat (f/2.4).

Warto też wspomnieć, że OnePlus 11 ma na pokładzie ekranowy czytnik linii papilarnych, moduł NFC, Bluetooth 5.3, głośniki stereo z Dolby Armos, dual SIM (2x nano SIM), X-osiowy silnik wibracyjny, slider na bocznej krawędzi do zmiany trybów pracy i akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 100 W (przez USB-C – wersja USB 2.0; do 100% w 25 minut).