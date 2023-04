Budżetowa kopia iPhone’a 14 Pro z Androidem znowu w promocji

Nie każdy może sobie pozwolić na zakup iPhone’a, a już szczególnie tego z dopiskiem „Pro”. Producenci smartfonów z Androidem czerpią jednak garściami z telefonów Apple, tworząc „a’la iPhone’y”. realme C55 niewątpliwie zalicza się do tego grona i znów możecie kupić go w niższej cenie.

realme C55 czerpie inspirację z iPhone’a 14 Pro

Od 2017 roku znakiem rozpoznawczym smartfonów Apple, obok grubych ramek nad i pod ekranem, stał się tzw. notch. Zmieniło się to w 2022 roku wraz z premierą iPhone’ów 14 Pro i 14 Pro Max, które jako pierwsze otrzymały Dynamic Island, która oferuje całkiem sporą funkcjonalność, choć jej potencjał jest znacznie większy. Producenci smartfonów z Androidem nie ociągali się ze skopiowaniem tego rozwiązania – jako pierwsze zrobiło to realme w modelu realme C55.

Mini Capsule w realme C55 ma udawać Dynamic Island w iPhone 14 Pro (fot. Wojciech Loranty / Tabletowo.pl)

Jednak dość nieudolnie, ponieważ funkcjonalność Mini Capsule ogranicza się do informowania o niskim poziomie naładowania akumulatora, jego ładowaniu oraz pełnym naładowaniu. Można zatem uznać to bardziej za bajer niż wartość dodaną, ale mimo wszystko pozwoliło to zdobyć rozgłos realme C55. Czy skuteczny? Cóż, producent nie podaje informacji na temat tego, ile osób kupiło ten budżetowy „odpowiednik” iPhone’a 14 Pro – poinformował natomiast, ze od dziś znów możecie go kupić w obniżonej cenie.

Kolejna promocja na realme C55

Kolejna, ponieważ pierwszą przygotowano z okazji wprowadzenia smartfona na polski rynek. Wówczas, przez blisko dwa tygodnie, wersję z 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej dało się kupić za 999 złotych (zamiast 1099 złotych). Dziś producent poinformował o reaktywacji tej promocji – do 27 kwietnia możecie nabyć realme C55 w takiej samej konfiguracji również za 999 złotych u autoryzowanych dystrybutorów (m.in. RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik i x-kom) oraz w oficjalnych sklepach internetowych marki: sklep-realme.pl i realmeshop.pl.

7 Ocena

Co, oprócz kiepskiej kopii Dynamic Island z iPhone’a 14 Pro, oferuje realme C55? Przyzwoitą, jak na swoją promocyjną cenę, specyfikację. Mini Capsule operuje na 6,72-calowym wyświetlaczu IPS o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Sercem smartfona jest procesor MediaTek Helio G88, a całość o wymiarach 165,6×75,9×7,9 mm i wadze 189,5 grama zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, który można naładować przez port USB-C z mocą 33 W (ładowarka 33 W jest w zestawie wraz z dedykowanym etui ochronnym).

Ponadto na pokładzie realme C55 znajdują się trzy aparaty: dwa na tyle (64 Mpix + 2 Mpix czujnik głębi) i jeden 8 Mpix na przodzie, a także czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), moduł NFC, slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB, dwa sloty na karty SIM w formacie nano i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon fabrycznie pracuje na systemie Android 13 z nakładką realme UI 4.0.

Zastanawiasz się nad zakupem tego smartfona? W takim razie koniecznie wcześniej przeczytaj recenzję realme C55 na Tabletowo.pl!