realme C55 oficjalnie w Polsce! Sprawdź, ile kosztuje i jakie prezenty można dostać

Chiński producent smartfonów realme zaprezentował model C55 na początku marca, jednak wówczas trafił on tylko na indonezyjski rynek. Teraz smartfon oficjalnie wchodzi do Polski. Ile będzie kotować realme, który oferuje funkcję niemal wyjętą z iPhone’a?

realme C55 – specyfikacja

O smartfonie realme C55 było już głośno ze względu na to, że jest to pierwszy smartfon, który oferuje rozwiązanie mocno zainspirowane Dynamic Island, stworzonym przez Apple. Firma nazwała swoje rozwiązanie Mini Capsule. Oferuje ono m.in. możliwość wyświetlania: stanu naładowania baterii, alertów o niskim poziomie naładowania urządzenia, czy informacji o liczbie kroków przebytych danego dnia. O tym aspekcie tego smartfona przeczytacie więcej w jego recenzji na naszym portalu.

Mini Capsule w smartfonie realme C55 (źródło: realme)

realme C55 został wyposażony w 6,72-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) z odświeżaniem na poziomie 90 Hz. Motorem napędowym smartfona jest procesor MediaTek Helio G88, wspierany przez 6 GB lub 8 GB RAM. Pamięć tę można jednak wirtualnie rozszerzyć o kolejne 8 GB, uzyskując w ten sposób nawet 16 GB pamięci operacyjnej. Do dyspozycji użytkownika jest również 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

realme C55 (fot. Katarzyna Pura)

Producent chwali się również aparatem tego smartfona, czyli 64 Mpix jednostką, która współpracuje z 2 Mpix sensorem do pomiaru głębi. realme w swoim komunikacie zapewnia, że jest to pierwszy model z serii C, w którym aparat został oparty o „flagowy sensor OV64B o rozmiarze piksela 0.7μm i formacie optycznym 1/2” – dokładnie taki sam znalazł się w realme GT Master Edition. Z kolei do robienia selfie przeznaczony jest 8 Mpix aparat.

Za dostarczenie energii do podzespołów dba tutaj akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie przewodowe 33 W SUPERVOOC. Smartfon pracuje na autorskiej nakładce realme UI 4.0 opartej na systemie Android 13.

7 Ocena

Cena i dostępność

Od dzisiaj realme C55 jest dostępny w sprzedaży w Polsce. W specjalnej promocji na start, która potrwa do 2 kwietnia, smartfon w wersji z 8 GB RAM będzie można kupić za 999 złotych. Później jego cena wzrośnie do 1099 złotych. Urządzenie dostępne będzie w sklepach Media Expert, Media Markt, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.

Dodatkowo producent informuje, że jego najnowszy smartfon będzie od 5 kwietnia dostępny w ofercie T-Mobile wraz z opaską sportową realme Band 2 za 1099 złotych, z kolei w sieci Play będzie można kupić realme C55 z 6 GB RAM i opaską realme Band 2 za 999 złotych.