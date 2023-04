Z Xiaomi Band 8 zrobisz coś, czego wcześniej nie mogłeś zrobić z żadną opaską Xiaomi

Opaski Xiaomi od pierwszej generacji były przeznaczone do noszenia na nadgarstku. Producent postanowił zerwać z tym „standardem”. Najnowsza generacja ma być znacznie bardziej wszechstronna.

Xiaomi Band 8 założysz nie tylko na nadgarstek

W Chinach opaski Xiaomi mają w nazwie słowo „bransoletka”, co jasno wskazuje, że są przeznaczone do noszenia na nadgarstku. Taka była ich natura przez lata, ale producent zdecydował się to zmienić – firma ujawniła swoje zamiary jeszcze przed oficjalną premierą Band 8, którą zaplanowano na 18 kwietnia 2023 roku.

Na oficjalnych profilach marki i jej produktów udostępniono mnóstwo grafik promocyjnych nowej opaski. Chociaż w przypadku Band 8 nie powinniśmy używać tego określenia, ponieważ najnowsza generacja będzie mogła być nie tylko opaską. Producent pokazuje bowiem, że użytkownicy będą mogli zawiesić ją na szyi niczym naszyjnik, a nawet przyczepić do… buta!

W pierwszym przypadku, opierając się na tłumaczeniu maszynowym z chińskiego na polski, tryb naszyjnika pozwoli na sprawdzenie godziny, liczenie kroków i korzystanie z kart NFC, które w Chinach wykorzystywane są m.in. w komunikacji miejskiej (Chińczycy nie korzystają z płatności NFC w przypadku opasek Xiaomi, w przeciwieństwie do mieszkańców Europy). Z kolei po przyczepieniu Band 8 do buta urządzenie ma dostarczyć 13 profesjonalnych danych, takich jak częstotliwość kroku, długość kroku, siła uderzenia w ziemię i metoda lądowania na ziemi.

źródło: Xiaomi

W tym miejscu trzeba zauważyć, że producent jest niekonsekwentny w określaniu nazwy nowego modelu – najczęściej używa Xiaomi Band 8 (po przetłumaczeniu z chińskiego na angielski), ale jak możecie zobaczyć powyżej, pojawia się też nazwa Xiaomi Smart Band 8, która z pewnością będzie obowiązywała poza Chinami.

Co zaoferuje Xiaomi Band 8?

Specyfikacja nowej opaski (i nie tylko) chińskiego producenta nie jest jeszcze znana – niewykluczone, że poznamy ją dopiero w momencie oficjalnej premiery, która – jak zostało już wspomniane – zaplanowana jest na 18 kwietnia 2023 roku. Należy się jednak spodziewać, że w pierwszej kolejności trafi ona do sprzedaży w Chinach, a dopiero (kilka-kilkanaście tygodni) później w Europie.

źródło: Xiaomi

Cena najnowszej generacji też pozostaje tajemnicą. Nie zdziwimy się jednak, jeśli będzie ona wyższa niż poprzedniej. Dla przypomnienia, w Chinach Mi Band 7 kosztował na start 249 juanów, a Mi Band 7 NFC – 299 juanów. W Polsce natomiast odpowiednio 249 i 299 złotych. Największą zmianą, oprócz ceny, będzie jednak konstrukcja, ponieważ jednoczęściowa opaska zostanie zastąpiona dwuczęściowymi paskami, przez co (Smart) Band 8 upodobni się budową do zegarków.