BMW i Vision Dee – oto, jak ma wyglądać niedaleka przyszłość BMW

Jak będzie wyglądać przyszłość bawarskiego producenta, który znany jest z samochodów zapewniających radość z jazdy? Odpowiedzią ma być BMW i Vision Dee, czyli koncepcyjny model, w którym futurystyczna technologia spotyka się z wyraźnym minimalizmem.

Zapowiedź nadchodzących zmian

Jedno trzeba przyznać – Bawarczycy w ciągu ostatnich lat udowodnili, że nie boją się wprowadzać na rynek bardziej odważnych projektów. Owszem wzbudzają one kontrowersje, ale zdecydowanie BMW i4, iX czy nowa seria 7 wyróżniają się na tle innych samochodów.

Patrząc na ostatnie samochody BMW, zaprezentowany właśnie koncept nie powinien być aż takim zaskoczeniem pod względem wizualnym. Owszem wygląda on inaczej od współczesnych modeli i mógłby w takiej formie wystąpić chociażby w Cyberpunku 2077, ale producent przyzwyczaił nas już do bardziej kontrowersyjnego i odważnego designu.

Tak jak duży grill w i4 nawiązuje do starszych BMW, które powstawały jeszcze w latach 30. XX wieku, tak koncepcyjne BMW i Vision Dee również ma w sobie elementy, które są ukłonem dla przeszłości niemieckiej marki. Mamy bowiem do czynienia z zapowiedzią Neue Klasse (Nowej Klasy), czyli nowych, zelektryfikowanych aut BMW, które w sprzedaży mają pojawić się już za kilka lat. Warto jednak zauważyć, że firma wcześniej korzystała już z nazwy Neue Klasse dla samochodów osobowych z lat 60 i 70.

BMW i Vision Dee nie tylko nazwą nawiązuje do dawnych czasów w historii BMW, ale również designem. Dotyczy to przede wszystkim przodu, który jak najbardziej przypomina chociażby model 2002 z 1972 roku, ale całość podana jest w znacznie bardziej nowoczesnej formie. Można nawet stwierdzić, że przód ma w sobie sporo futurystycznej stylistyki.

Jeśli śledzicie media społecznościowe BMW, to wysoce prawdopodobne, że Waszą uwagę zwróciło tajemnicze „Dee”, czyli coś na wzór sztucznej inteligencji, która przejęła społecznościowe konta firmy. Oczywiście mieliśmy do czynienia z akcją marketingową, a teraz otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź, czym faktycznie jest to „Dee”.

Jak wyjaśnia producent, „Dee” oznacza Digital Emotional Experience i stworzenie w przyszłości jeszcze silniejszej więzi między ludźmi a ich samochodami. Będzie to realizowane zarówno z wykorzystaniem inteligentnego asystenta głosowego, jak i również zaawansowanych systemów wspierających kierowcę.

Ogromny wyświetlacz Head-Up zamiast klasycznych ekranów

W nowych BMW na desce rozdzielczej znajdziemy dwa ekrany, które wraz z iDrive 8 osiągnęły naprawdę spore rozmiary. Niektórzy skarżą się, że teraz oba ekrany wyglądają jak dwa doklejone tablety. Jeśli też należysz do tej grupy narzekających, to możliwe, że wnętrze BMW i Vision Dee jest właśnie dla Ciebie.

Otóż w BMW i Vision Dee nie mamy już klasycznych ekranów. Zamiast tego elementy sterujące wyświetlane bezpośrednio na desce rozdzielczej. Sprawia to wrażenie jakby stanowiły one spójną całość. Z kolei wszystkich najważniejszych informacji ma dostarczać rozbudowany wyświetlacz Head-Up, który zajmuje powierzchnię aż całej przedniej szyby.

BMW chwali się, że taki Head-Up ma być już stosowany w modelach Nowej Klasy od 2025 roku. Przyznam, że brzmi to naprawdę intrygująco i nie mogę się doczekać wdrożenia takiego rozwiązania. Sam Head-Up będzie miał kilka poziomów działania – od prostych wskazań, poprzez wsparcie dla rozszerzonej rzeczywistości, kończąc na opcji wyświetlenia filmów na całej szybie.

Lakier możemy zmienić w dowolnym momencie

Na początku 2022 roku firma z Bawarii zaprezentowała BMW iX, które zostało pokryte specjalnym lakierem z technologią opartą o E Ink. Pozwalało to na zmianę koloru lakieru, aczkolwiek mieliśmy do wyboru tylko biały i czarny lakier. W przypadku BMW i Vision Dee firma poszła o krok dalej.

Na karoserię została nałożona specjalna folia e-papierowa firmy E Ink. Umożliwia ona wyświetlanie do 32 kolorów. Oznacza to, że właściciel samochodu może w prawie każdej chwili zmienić kolor lakieru, decydując się np. na czarny, pomarańczowy czy zielony.

Powierzchnia karoserii BMW i Vision Dee podzielona jest na 240 segmentów E Ink, z których każdy sterowany jest indywidualnie. Dzięki temu w ciągu kilku sekund można wygenerować i zmieniać niemal nieskończoną ilość wzorów. Proces cięcia laserowego wykorzystywany do przycinania folii oraz projekt sterowania elektronicznego zostały opracowane we współpracy z E Ink.

Jak już wspomniałem, koncepcyjne BMW i Vision Dee to zapowiedź Neue Klasse, czyli niedalekiej przyszłości niemieckiego producenta. Jeszcze w tym roku firma ma przedstawić dalsze perspektywy i przedsmak tej rewolucyjnej koncepcji.