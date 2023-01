Kerbal Space Program za darmo

Epic Games Store w grudniu nas mocno rozpieściło i dało wiele darmowych gier, które mogliśmy odebrać w tym świątecznym okresie. Teraz przyszedł czas na powrót do cotygodniowego rozdawania „darmówek”.

Kerbal Space Program w Epic Games Store

Pierwszą z darmowych gier, które rozda Epic Games Store w nadchodzącym tygodniu, jest Kerbal Space Program. Ta produkcja będzie dostępna za darmo od dziś, tj. 5 stycznia 2023 roku, od godziny 17:00. O co w niej chodzi? Squad stworzyło tytuł, w którym możemy zbudować w pełni funkcjonalny statek kosmiczny. Symulator został oparty o realistyczną aerodynamikę oraz fizykę orbitalną.

Jako gracz przejmujemy Kerbal Space Program i kierując programem kosmicznym dedykowanym obcej rasie Kerbal mamy za zadanie zwiedzić inne planety. Grafika być może nie powala na kolana (w końcu gra ma już osiem lat, licząc od pierwszego wydania), ale na pewno zapewni Wam kilka godzin dobrej zabawy.

źródło: Epic Games Store

Shadow Tactics – Aiko’s Choice

Drugi tytuł za darmo to Aiko’S Choice, czyli samodzielny dodatek do popularnej gry Shadow Tactics. Fani gier strategicznych oraz skradanek na pewno powinni polubić tę propozycję, gdyż łączy ona najlepsze cechy obu gatunków. Fabularnie produkcja od Mimimi Games została osadzona w Japonii z ubiegłego tysiąclecia.

Jako gracz wcielicie się w młodą kunoichi Aiko. Razem z jej towarzyszami musicie stawić czoła rywalom, w tym także Lady Chiyo, byłej nauczycielce Aiko. Całość okraszona jest nieco oldschoolową grafiką i na pewno warto dać szansę tej grze!

Pamiętaj, że jeszcze do godziny 16:59 możesz odebrać Dishonored – Definitive Edition oraz Eximius: Seize the Frontline. Nie pozostało dużo czasu, więc polecamy się śpieszyć, szczególnie że takie Dishonored może być świetną okazją dla fanów skradanek i gier akcji.

Jeżeli zaś posiadasz również dostęp do Amazon Prime Gaming czy PlayStation Plus, to możesz odebrać też takie produkcje, jak Star Wars Jedi: Fallen Order (PS Plus) czy The Evil Within 2 (Amazon Prime Gaming).