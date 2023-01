Nowe tablety TCL mają ekrany niczym papier

TCL wprowadza na globalny rynek dwa nowe tablety – NXTPAPER 12 Pro oraz Book X12 Go. Dzieli je system operacyjny, a łączy wyjątkowa technologia stojąca za ekranem.

TCL NXTPAPER 12 Pro – papier po raz trzeci

NXTPAPER 12 Pro to kolejny po NXTPAPER i NXTPAPER 10s przedstawiciel wyjątkowej serii urządzeń chińskiego producenta. Ich wyróżnikiem na tle konkurencji jest wyświetlacz, który ma imitować korzystanie z czegoś bardziej „papierowego”. Z doświadczenia wiem, że chodzi głównie o redukcję emisji niebieskiego światła i matową, lekko szorstką powierzchnię. Taki trochę biurowy monitor, ale bardziej kompaktowy. Po zeszłorocznym teście modelu NXTPAPER 10s miałem nadzieję, że TCL nie porzuci tej technologii. Całe szczęście, że tak się nie stało.

W przypadku NXTPAPER 12 Pro przekątna „papierowego” ekranu wynosi 12,2 cala, rozdzielczość to 2160×1440 pikseli w formacie 3:2 a częstotliwość odświeżania obrazu wynosi 60 Hz. Szkoda, że TCL podbiło tej ostatniej wartości do co najmniej 90 Hz.

Źródło: Liliputing

Sercem tabletu jest układ mobilny MediaTek Kompanio 800T, a sprzęt trafi na rynek z maksymalnie 8 GB RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Jeżeli dla użytkownika będzie to za mało, do dyspozycji jest opcja rozszerzenia pamięci kartą microSD. Na tył urządzenia trafił jeden aparat o rozdzielczości 13 Mpix z autofocusem, a na front – dwa 8 Mpix sensory o stałej ogniskowej.

W kwestii łączności TCL NXTPAPER 12 Pro wspiera Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.1. W przyszłości na rynek ma trafić również wersja z modemem 5G. Tablet obsługuje możliwość podpięcia opcjonalnej klawiatury za pomocą pinów na jednym z dłuższych boków. Całość podtrzymuje akumulator o pojemności 8000 mAh z opcją przewodowego ładowania zwrotnego. Urządzenie fabrycznie pracuje na systemie Android 12.

8.1 8

TCL Book X12 Go – „Papier na Okienkach”

TCL Book X12 Go wydaje się bardzo podobną konstrukcją. Na pierwszy rzut oka to, co najbardziej odróżnia go od opisanego wcześniej tabletu, to trochę inny projekt plecków oraz jedna kamerka mniej z przodu. W specyfikacji możemy natomiast zobaczyć, że typ wyświetlacza, jego rozmiar czy maksymalna ilość RAM są takie same jak w NXTPAPER 12 Pro. Podobnie z łącznością w standardzie Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.1 – prawie klon, można by rzec. Pozory jednak mylą i tym, co najmocniej odróżnia Book X12 Go od NXTPAPER 12 Pro, to postawienie na system Windows 11 zamiast na Androida.

Źródło: Liliputing

Zagłębiając się ponownie w parametry urządzenia widać, że TCL Book X12 Go to dodatkowo zupełnie inny model układu mobilnego – zamiast MediaTeka postawiono na Qualcomma i Snapdragona 7c Gen 2. Pojemność akumulatora policzono „po laptopowemu” i wynosi ona 30 Wh. Postawiono również na słabsze aparaty – w TCL Book X12 Go musi użytkownikowi wystarczyć 8 Mpix z tyłu oraz jedna kamerka 5 Mpix z przodu.

Cena, dostępność

Cena i data premiery TCL Book X12 Go w sprzedaży pozostaje na razie tajemnicą. Wiemy, że powinien trafić na rynek jeszcze w tym roku. TCL NXTPAPER 12 Pro w wersji bez modułu 5G powinien zaś być już dostępny globalnie w cenie 499 dolarów (równowartość ~2200 złotych). Wariant z 5G będzie zaś sprzedawany za 549 dolarów (~2420 złotych).