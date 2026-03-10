X blokuje kontrowersyjną funkcję. Niestety nieskutecznie. Musk znowu zawiódł

Kontrowersyjna funkcja może zostać zablokowana w serwisie X przez użytkownika jednym kliknięciem. Okazuje się, że tę nową blokadę Groka bardzo łatwo obejść, a Elon Musk znowu zawiódł.

Elon Musk dodał nową blokadę Groka na X – trudno ją nazwać ograniczeniem

Bot sztucznej inteligencji, opracowany przez firmę Elona Muska, otrzymał nową funkcję. Użytkownicy za pomocą specjalnego przycisku mogą zablokować możliwość generowania obrazów lub wideo przy użyciu dodawanych na platformę zdjęć czy filmów. Prosty przełącznik prawdopodobnie miał być ochroną plików dodawanych na X przed wprowadzeniem edycji z pomocą AI.

Nowa funkcja została wdrożona „po cichu” i zauważona przez Social Media Today. Z opcji udało się również skorzystać autorom The Verge, którzy jednak udowodnili, że nie jest to skuteczna metoda uniemożliwienia edytowania zdjęć przez Groka.

Wygląda na to, że mechanizm nowej funkcji nie jest wystarczający, aby skutecznie ochronić przed edycją udostępniane w serwisie treści. Drobnym drukiem dodano zapis, iż użytkownicy mogą uniemożliwić użytkownikowi @Grok modyfikowanie tej treści. W praktyce oznacza to, że pomimo użycia przełącznika, który miałby blokować modyfikacje dokonywane przez Grok, ograniczony zostaje jedynie mechanizm tagowania publikowanych bezpośrednio w odpowiedziach pod zdjęciem. Samo odnalezienie nowego przełącznika też nie jest proste – wpierw należy stuknąć w symbol pędzla (prawy dolny róg grafiki), a następnie wybrać ikonę flagi.

Innymi słowy modyfikowanie zdjęć przez użycie tagu @Grok nie jest dostępne już nawet dla subskrybentów Premium. To jednak nie oznacza, że edycja materiałów nie jest możliwa. Użytkownik może zapisać dany obraz, a następnie wrzucić je ponownie do bota (jako własne) i poprosić Groka o edycję pliku. Testerzy z The Verge wspominają też, że użytkownicy aplikacji X na iOS mają jeszcze jedną metodę manipulowania zdjęciami. Wygląda na to, że wystarczy przytrzymać dane zdjęcie i z wyświetlonej listy wybrać opcję Edytuj zdjęcie, co spowoduje otwarcie zdjęcia bezpośrednio w aplikacji Grok.

To nie pierwszy raz, gdy sztuczna inteligencja Elona Muska wzbudza kontrowersje

Prace nad ograniczeniem bota xAI nie są realizowane bez przyczyny. Warto przypomnieć, że od sierpnia 2025 roku wielu użytkowników korzystało z Groka do generowania rozbieranych zdjęć prawdziwych osób. Tworzone i udostępniane na platformie X deepfake’i spowodowały reakcję Komisji Europejskiej i wszczęcie dochodzenia w sprawie serwisu.

To niejedyna sytuacja, w której narzędzie Elona Muska „narozrabiało”. W lipcu 2025 roku Grok publikował antysemickie metafory czy nazywał się MechaHitlerem. Jednocześnie warto podkreślić, że ostatnio wprowadzono zmiany w polityce serwisu X, które miałyby ograniczyć fake newsy dotyczące konfliktu na Bliskim Wschodzie.