Blik zbliżeniowy na iPhone’ach. Kiedy wreszcie będzie dostępny?

Posiadacze iPhone’ów nadal nie mogą korzystać z Blika zbliżeniowego. Początkowo mieli otrzymać dostęp do tej metody płatności jeszcze w tym roku, ale czy są na to jakiekolwiek szanse?

Użytkownicy iOS nadal nie mają dostępu do znanej metody płatności

Blik zbliżeniowy został powszechnie udostępniony ponad 4 lata temu, a konkretnie w lipcu 2021 roku. Rozwiązanie to dość szybko znalazło całkiem sporo zwolenników – w grudniu 2024 roku odnotowaliśmy, że aktywować je zdążyło już ponad 3,5 miliona osób.

Dlaczego warto płacić zbliżeniowo Blikiem? (źródło: Blik)

Wspomnieliśmy wtedy również, że wdrożenie Blika zbliżeniowego na smartfony z iOS zaplanowane zostało na 2025 rok. Jak jednak wiecie – mamy już listopad, a tej metody płatności na iPhone’ach, jak nie było, tak nie ma, choć wiadomo kiedy w teorii mogłaby się pojawić.

Portal cashless – na prośbę swoich czytelników – przeprowadził „śledztwo” w tej sprawie. Pytania o możliwość wdrożenia tej metody płatności na iOS skierował do Polskiego Standardu Płatności, a także sześciu wybranych instytucji bankowych. Wszyscy wystosowali odpowiedź, choć trudno tutaj mówić o konkretach.

Blik zbliżeniowy na iPhone’ach – jak sprawę komentują znane banki i PSP?

Polski Standard Płatności przekazał informację, że obecnie trwają intensywne prace nad wdrożeniem Blika zbliżeniowego w apkach bankowych na urządzeniach z systemem iOS. Biuro prasowe PSP podało również przybliżony możliwy termin wdrożenia – mamy nadzieję, że pierwsi klienci, posługujący się urządzeniami Apple, będą mogli korzystać z Blika zbliżeniowego już w pierwszej połowie 2026 roku.

Banki z kolei dość ostrożnie podeszły do sprawy, choć większość z nich potwierdziła, że trwają prace. Portal Cashless dowiedział się, że:

ING Bank Śląski – podejmuje pierwsze działania i chce udostępnić tę formę płatności w 2026 roku,

Santader Bank Polska – deklaruje wdrożenie usługi w 2026 roku,

Bank Millennium – deklaruje wdrożenie usługi w 2026 roku,

PKO Bank Polski – deklaruje, że trwają prace, jednak szczegóły zostaną przekazane dopiero w przyszłym roku,

mBank – podkreślił, że przykłada dużą wagę do udostępniania rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i ułatwiają im codzienne bankowanie, jednak na ten moment nie może przekazać żadnych szczegółów.

Cashless wspomina, że w gronie „pionierów” Blika zbliżeniowego na iPhone’y nie będzie Alior Banku. Instytucja ta w odpowiedzi wspomniała, że jest to nowe rozwiązanie na iOS, będące dopiero w fazie przygotowań i testów w bankach. Zaznacza też wprost, że nie planuje być w gronie pierwszych instytucji wdrażających to narzędzie.