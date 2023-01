Z jakiego smartfona korzysta Bill Gates? Co ciekawe, nie jest to Surface Duo

Jeśli zastanawiacie się, z jakiego smartfona obecnie korzysta Bill Gates, to znamy odpowiedzieć. Co ciekawe, nie jest to model stworzony przez Microsoft.

Bill Gates korzysta ze składanego smartfona

Jeden z założycieli Microsoftu, który w ostatnich latach znany jest przede wszystkim z działalności charytatywnej, nie zdecydował się jednak na Surface Duo 2, a więc składany smartfon opracowany przez Microsoft. Nie będzie też chyba żadnym zaskoczeniem, że nie korzysta on z modelu działającego pod kontrolą mobilnego Windowsa – niestety, rozwój tego naprawdę ciekawego systemu został porzucony.

Okazuje się, że Bill Gates korzysta ze Samsunga Galaxy Z Fold 4. Co ciekawe, amerykański przedsiębiorca wcześniej używał poprzedniej generacji tego smartfona – Galaxy Z Fold 3.

Skąd taki wybór? Bill Gates otrzymał Galaxy Z Folda 4 od samego prezesa Samsunga Lee Jae-yonga. Oczywiście możemy założyć, że nie jest to jedyny powód. W końcu smartfon południowokoreańskiego producenta jest jednym z najlepszych na rynku, oferuje świetną specyfikację i dopracowane oprogramowanie, a więc jak najbardziej powinien spełniać nawet wysokie wymagania użytkownika.

Samsung Galaxy Z Fold 4 (fot. Tabletowo.pl)

Gates podczas serii pytań w ramach Reddit AMA wspomniał, że na swoim smartfonie ma zainstalowanego Outlooka, a także wiele innych aplikacji Microsoftu. Dodał też, że spory ekran smartfona Samsunga sprawia, że nie potrzebuje tabletu.

Jeśli komputer, to już z Windowsem

Dowiedzieliśmy się również, że Bill Gates jako komputer stacjonarny wybrał Surface Studio, a więc już urządzenie stworzone przez Microsoft. Trzeba przyznać, że sprzęt jak najbardziej interesujący i atrakcyjny wizualnie. Do tego dochodzi przenośny komputer, który również jest urządzeniem działającym kontrolą Windowsa.

Ponadto w biurze Gatesa znajdują się tablice Surface Hub, czyli jak najbardziej założyciel Microsoftu ma kontakt z wieloma urządzeniami z linii Surface.

Bill Gates został również zapytany, czy ma jakąkolwiek wiedzę na temat planów Microsoftu dotyczących kolejnej generacji Surface Duo. Przypominamy, że ostatnie informacje wskazują, że otrzymamy urządzenie znacznie bardziej zbliżone do innych składanych smartfonów. Gates, co raczej nikogo nie zaskoczy, nie mógł potwierdzić tych przecieków.