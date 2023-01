Nowy głośnik JBL spodoba się fanom ekologii

Jeżeli doceniacie starania firm, aby ich urządzenia były wykonywane z coraz większej ilości recyklingowanych, ekologicznych materiałów, to nowa, przenośna pozycja od JBL powinna przypaść wam od gustu.

JBL – muzyka na każdym kroku

Często szukacie sposobu na słuchanie muzyki poza domem bez słuchawek i w miarę komfortowo? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to JBL Clip 4 Eco może okazać się Waszym idealnym towarzyszem. Dzięki owalnemu kształtowi oraz zintegrowanemu zaczepowi wystarczy jeden ruch, aby przymocować urządzenie do torby, paska lub sprzączki. W ten sposób idąc w góry czy na plażę (niekoniecznie o tej porze roku) nie musicie się obawiać, że zgubicie swój bezprzewodowy głośnik.

Źródło: JBL

Oczywiście za ergonomią musi iść również jakość dźwięku. Dzięki przetwornikowi o średnicy 40 mm, mocy wyjściowej 5 W RMS i technologii JBL Pro Sound możecie liczyć na solidne niskie tony pomimo niewielkich rozmiarów urządzenia. Głośnik korzysta z łączności Bluetooth w standardzie 5.1. Dodatkowo akumulator o pojemności 3,885 Wh zapewni wam do 10 godzin pracy na jednym ładowaniu. Do ponownego naładowania baterii w pełni wystarczy wam ładowarka, kabel USB-C oraz możliwości podpięcia głośnika na 3 godziny do źródła energii.

Ekologiczna konstrukcja

Aby wytworzenie produktu niosło za sobą jak najmniejszy ślad węglowy, kosntrukcja została wykonana w 90% ze sztucznego tworzywa PCR, a 100% materiału wykorzystanego na kratkę głośnika było wcześniej przetworzone. Clip 4 Eco został dodatkowo zapakowany w ekologiczne pudełko wykonane z certyfikowanego przez FSC papieru z dodatkiem atramentu sojowego. Osoby, które martwią się o kontakt głośnika z trudnymi warunkami powinien uspokoić certyfikat odporności na wodę i kurz na poziomie IP67.

Źródło: JBL

JBL Clip 4 Eco powinien być wkrótce dostępny na rynku polskim. Cena nie jest jeszcze znana, choć zapewne będzie oscylować wokół kwoty, jaką trzeba wydać na głośnik pozbawiony dopisku „Eco”, czyli ~300 złotych. Sprzęt będzie dostępny na rynku w trzech kolorach – niebieskim, zielonym oraz białym z błękitnym akcentem.