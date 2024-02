Przydatna nowość w aplikacji Jakdojade dla osób podróżujących koleją

Jakdojade to bez wątpienia bardzo przydatna aplikacja. Sam używam jej na co dzień, by szybko sprawdzić rozkład krakowskiego MPK. Już od jakiegoś czasu za pomocą tej apki można planować także podróże międzymiastowe. Właśnie pojawiła się nowa funkcja, którą z pewnością docenią podróżujący koleją.

Jakdojade to już nie tylko autobusy i tramwaje

Muszę przyznać, że Jakdojade było jedną z najczęściej wykorzystywanych przeze mnie aplikacji, kiedy na początku studiów przeprowadziłem się do Krakowa. Chociaż kompletnie nie znałem miasta, to dzięki niej nie miałem problemu z tym, by sprawnie dostać się do jakiejkolwiek lokalizacji. Twórcy aplikacji postanowili już jednak jakiś czas temu znacznie rozszerzyć jej funkcjonalność o wyszukiwanie połączeń kolejowych.

W apce pojawiła się najpierw zakładka PKP, w której można było szybko sprawdzić międzymiastowe połączenia. Następnie w kwietniu 2023 roku dodano możliwość zakupu biletów PKP w Jakdojade. Najpierw był to odnośnik, który przenosił do strony z zakupem biletów, a w grudniu 2023 roku wprowadzono możliwość sfinalizowania zakupu bezpośrednio w aplikacji.

Bilety POLREGIO kupisz szybko i wygodnie

Teraz w aplikacji Jakdojade możliwe jest już nie tylko szybkie sprawdzenie rozkładu pociągów POLREGIO, ale także zakup biletów na wybrane przez nas połączenie. Wystarczy przejść do zakładki PKP i wybrać początkowy oraz końcowy punkt swojej podróży. Po wybraniu interesującej nas godziny należy kliknąć w przycisk zakupu biletu. Zostaniemy wówczas przeniesieni wprost do zakupu na stronie przewoźnika.

Udostępnienie podróżnym możliwości kupienia biletów w aplikacji z wyszukiwaniem połączeń wpisuje się w trend cyfryzacji w obszarze oferty biletowej. Jakdojade to kolejny w tym roku partner Spółki, we współpracy z którym realizujemy szeroko zakrojony plan digitalizacji kanałów sprzedaży. W nadchodzących miesiącach zamierzamy wdrażać kolejne mobilne produkty, które będą ułatwieniem dla klientów POLREGIO. Adam Pawlik, prezes zarządu POLREGIO S.A.

Warto wspomnieć, że bilety POLREGIO można zakupić także za pośrednictwem mPay, Koleo, Bilkom, e-podroznik oraz Skycash. Ponadto twórcy Jakdojade w swoim komunikacie podkreślają, że trwają już prace nad wprowadzeniem sprzedaży biletów POLREGIO bezpośrednio w aplikacji.