NEXERA wydała już ponad 2 mld na budowę światłowodów

NEXERA to jedna z największych firm, zajmujących się budową nowych światłowodów w Polsce, z których później korzystają różni operatorzy. Przedsiębiorstwo podsumowało 2023 rok i poinformowało między innymi, że wydało już 2 mld złotych na sieci światłowodowe.

NEXERA wydała już ponad 2 mld na sieci światłowodowe

2 mld złotych wydane przez 6 lat działalności pozwoliły NEXERZE objąć zasięgiem sieci światłowodowej 680 tys. gospodarstw domowych w województwie warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim oraz śląskim. W ciągu roku ich liczba zwiększyła się zatem o 184 tys.

Firma rozbudowuje swoją sieć światłowodową zarówno ze środków własnych, jak i korzystając ze współfinansowania ze środków publicznych, a ponadto kupuje inne sieci. Do końca 2023 roku 362 tys. gospodarstw domowych zostało podłączonych w ramach POPC, 180 tys. w ramach inwestycji własnych, a pozostałe 138 tys. znajduje się w zasięgu zakupionych sieci.

W 2023 roku NEXERA zrealizowała 3 transakcje typu M&A, a w portfelu znalazły się spółki AnetConnect, Grupa Alfa oraz Citynet (druga faza przejęcia). Dzięki temu przedsiębiorstwo zwiększyło zasięg swojej sieci o ponad 77 tys. gospodarstw domowych. Do tej pory firma kupiła infrastrukturę od dziesięciu lokalnych i regionalnych ISP – Alfanet, Alfaszybkinet, AnetConnect, Citynet, Fan-Tex, IT Partners Telco, Symetra, Telcent i Uninet.

W 2023 roku firma uruchomiła też multi-światłowód, z którego korzysta już 186 tys. użytkowników, o 77 tys. więcej niż na koniec 2022 roku. Dociera on również do 5 tys. wsi i miasteczek (ich liczba zwiększyła się w ciągu 12 miesięcy o tysiąc). Ponadto NEXERA chwali się, że doprowadziła OSE (Ogólnopolską Sieć Edukacyjną) do szkół w blisko 1,9 tys. lokalizacji.

Średnia prędkość internetu światłowodowego na sieci NEXERY wzrosła w 2023 roku o 24 Mbit/s do 440 Mbit/s. Zwiększyła się też liczba operatorów, świadczących usługi na światłowodach tego przedsiębiorstwa – na koniec ubiegłego roku było ich już 63 (wzrost o 9 względem 2022 roku).

Jaki cel ma NEXERA na 2024 rok?

Paweł Biarda, członek zarządu ds. komercyjnych w NEXERZE, zakłada stały wzrost prędkości internetu oraz dalsze inwestycje i rozbudowę sieci światłowodowej, chociaż teraz priorytetem będzie zwiększenie liczby użytkowników – celem jest 250 tys. gospodarstw domowych.