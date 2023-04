W Jakdojade kupisz teraz bilety na pociągi PKP Intercity

Jakdojade to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych aplikacji ułatwiających podróżowanie komunikacją miejską. Kilka miesięcy temu twórcy tego rozwiązania zaprezentowali nowość w postaci wyszukiwarki połączeń kolejowych. Teraz ta funkcja zyskała jeszcze bardziej praktyczne oblicze.

Łatwiejszy sposób na kupno biletu Intercity

Ze stroną oraz aplikacją Jakdojade styczność ma ogromna rzesza osób mieszkających w miastach i podróżujących na co dzień środkami komunikacji miejskiej, o czym bez wątpienia świadczy ilość pobrań w sklepach z aplikacjami (a jest ona dostępna zarówno w Google Play, App Store, jak i Huawei AppGallery).

Umożliwia w łatwy i logiczny sposób zaplanowanie naszego przejazdu z punktu A do punktu B – na przykład do pracy, czy szkoły. W wielu miastach daje też szalenie przydatną możliwość podglądania opóźnień danych autobusów w czasie rzeczywistym.

W październiku ubiegłego roku, firma wprowadziła funkcję wyszukiwania połączeń kolejowych – zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych, bezpośrednio z Polski. Teraz, twórcy poszli o krok dalej. Dzięki nawiązaniu współpracy z PKP Intercity, najnowsza wersja aplikacji została wzbogacona o przycisk „Kup bilet” przy tych połączeniach, które obsługuje Intercity.

Możliwość zakupu biletu w aplikacji (źródło: Jakdojade)

Co prawda, po kliknięciu w opcję kupna biletu nie dokonujemy transakcji bezpośrednio z poziomu interfejsu apki, a jedynie zostajemy przekierowani na stronę przewoźnika – od razu już do zakupu właściwego biletu na naszą trasę. Jednocześnie twórcy Jakdojade zapewniają, że naturalnie jest to pierwszy krok w kierunku możliwości bezpośredniej sprzedaży biletów kolejowych, co pewnie wydarzy się wkrótce i będzie to działało dokładnie tak, jak obecnie kupowanie biletów na komunikację miejską.

Omawiana funkcja na ten moment działa wyłącznie w aplikacjach na Androida i iOS. W późniejszych terminie planowane jest wdrożenie jej także do wersji przeglądarkowej.

Aplikacje umożliwiające zakup biletów kolejowych

W tym miejscu warto wspomnieć, że jeśli chcemy dokonać kupna biletu na nasz pociąg w łatwy sposób, przy pomocy aplikacji, do wyboru mamy między innymi najnowszą, oficjalną aplikację PKP Intercity. Umożliwia ona na przykład rezerwację dokładnie wskazanego miejsca na schemacie.

Inną, bardzo popularną opcją jest KOLEO. Apka ta umożliwia nabycie biletów zarówno na połączenia regionalnych przewoźników, ale także oferuje bilety na przejazd wszystkimi pociągami PKP Intercity.