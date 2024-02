Darmowe OC od OTOMOTO. Jak je zdobyć?

Serwisu OTOMOTO chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Wiele osób właśnie od niego rozpoczyna poszukiwania nowego samochodu. Teraz dzięki specjalnej ofercie można zgarnąć darmowe ubezpieczenie OC do nowego pojazdu. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Kup samochód z OTOMOTO Pay i zgarnij bonus

W grudniu 2022 roku OTOMOTO, czyli jeden z największych portali internetowych z ogłoszeniami motoryzacyjnymi w naszym kraju, zapowiedział wprowadzenie nowej usługi. OTOMOTO Pay pozwala wszystkim zainteresowanym klientom uzyskać finansowanie zakupu wymarzonego pojazdu. Od kwietnia 2023 roku użytkownicy serwisu mogą dzięki temu rozwiązaniu w prosty sposób znaleźć kredyt na swój samochód w jednej z 18 instytucji.

Jedną z firm, która może udzielić wspomnianego wyżej finansowania zakupu pojazdu, jest Cofidis. Pierwszym warunkiem, by zgarnąć darmowe OC, jest skorzystanie z kredytu właśnie w tej instytucji. Możliwość zdobycia takiego bonusu otrzymają osoby, których wysokość finansowania z Cofidis wyniesie od 18000 do 100000 złotych. Oferta obowiązuje do 31 lipca 2024 roku.

Jak zdobyć darmowe OC?

Po uzyskaniu kredytu i zakupie samochodu klienci otrzymają specjalny voucher o wartości 1300 złotych, który mogą wykorzystać do opłacenia OC. Według danych, na które w swojej informacji prasowej powołuje się serwis, średni koszt obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego w IV kwartale 2023 roku wyniósł 812 złotych, dlatego jest duża szansa, że wspominany już voucher pozwoli na pokrycie całości kosztów rocznego OC.

Voucher można wykorzystać, kupując ubezpieczenie w wyszukiwarce Punkta. Jeśli jego kwota przekroczy 1300 złotych, klient zapłaci jedynie brakującą nadwyżkę. Z kolei w sytuacji, gdy kwota OC będzie niższa niż wartość bonu, pozostałe pieniądze można wykorzystać np. na pokrycie części kosztów AC. Voucher otrzymany podczas udzielenia kredytu można wykorzystać w ciągu 90 dni od jego otrzymania.