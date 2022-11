Idealnie! PKP Intercity dopina na ostatni guzik sprzedaż biletów w aplikacji KOLEO

Wielka integracja systemów informatycznych dwóch ważnych spółek kolejowych zakończona! W aplikacji KOLEO można już swobodnie kupować bilety PKP Intercity – i to nie tylko na pojedyncze przejazdy, ale także na przesiadki i bilety łączone.

To nie jest żadna nowość, że bilety PKP Intercity da się kupić w apce KOLEO. Informowaliśmy o tym już pod koniec października. Jednak do tego czasu nie wszystkie możliwości, które się z tym wiążą obecne były w nowym miejscu. Na przykład nie było możliwości zakupienia biletu z przesiadką czy z uwzględnieniem regionalnego przewoźnika. Wobec tego zgadnijcie, jakie padło dziś ogłoszenie.

Portal intercity.pl podał, że sfinalizowano końcowy etap integracji systemów informatycznych PKP Intercity i Astarium Sp. z o.o. (czyli właściciela KOLEO). Oznacza to, że bez żadnych przeszkód zarówno na stronie koleo.pl, jak i przez aplikacje na Androida i iOS można już zakupić bilety jednorazowe bezpośrednie i bilety z przesiadką na przejazdy pociągami po Polsce, w tym również bilety przesiadkowe na przewoźników regionalnych.

Co ciekawe, nawet przez tak krótki czas (od 26 października), podróżni kupili w KOLEO ponad 150 tysięcy biletów na połączenia PKP Intercity. Nie można więc tej aplikacji odmówić popularności.

Dołączenie PKP Intercity do KOLEO to bardzo ważny krok dla polskiej kolei, na który zarówno my, jak i pasażerowie czekaliśmy od dawna. PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, a KOLEO to największy niezależny sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.

Kuba Czajkowski, prezes zarządu Astarium, właściciela platformy KOLEO