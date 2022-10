Wyszukiwarka połączeń kolejowych nareszcie w Jakdojade

Jakdojade to szalenie przydatna aplikacja. Jeśli korzystamy z transportu publicznego w jakimś mieście, wskaże nam godziny odjazdów autobusów lub tramwajów, a także kupimy w niej bilety. Teraz jej funkcje zostają rozszerzone.

Jakdojade w wyszukiwaniem połączeń kolejowych

Nie tak dawno aplikacja Jakdojade w końcu zaczęła funkcjonować we Wrocławiu. A to dopiero początek zmian, jakie przygotowali jej twórcy. Otóż otwierając aplikację na smartfonie, lub przez przeglądarkę internetową na desktopie, przywita nas komunikat o nowej funkcji serwisu: wyszukiwania połączeń kolejowych między miastami.

Zarówno w wersji mobilnej, jak i przeglądarkowej, korzystać będziemy z wersji beta. Zapewne po okresie udanych testów uda się wprowadzić stabilne edycje programu.

Na tym etapie wypróbowywanie nowej opcji nie jest obligatoryjne. Można z niej zrezygnować, po prostu pomijając monit o udostępnieniu jej. W związku z tym, deweloperzy proszą o pomoc w pracy nad wydaniem ostatecznego kształtu usługi i sugerują przesyłanie raportów, w wypadku gdybyśmy natrafili na trudności w działaniu serwisu.

My oczywiście nie mogliśmy przepuścić takiej okazji i sprawdziliśmy, jak to działa.

Połączenia kolejowe w Jakdojade – co jest, a czego nie ma?

W tym momencie możemy wyszukiwać połączenia kolejowe między 50 miastami w Polsce. Jeśli wybierzemy już interesującą nas trasę, to po zatwierdzeniu jej, zostaniemy przeniesieni do ekranu wyników. Wygląda to niemalże tak samo jak w przypadku wyszukiwania połączeń lokalnych.

Wyniki obejmują nie tylko pociągi przewoźników regionalnych, ale także PKP Intercity. Mamy więc szanse zaplanować naszą podróż.

Zarówno w wersji mobilnej na systemy Android, jak na iOS, możemy prześledzić całą trasę połączenia, włącznie z przewidywanym czasem podróży. Mamy też opisy użytych składów czy informacje o WiFi w wagonach. Da się nawet podejrzeć, czy dany pociąg ma opóźnienie. To bardzo praktyczna rzecz.

Jak na razie, nowość w Jakdojade może pełnić wyłącznie funkcje informacyjne. Nie można kupować biletów, niezależnie od przewoźnika. Mamy więc dość ograniczone możliwości.

Wersja desktopowa Jakdojade także działa w wersji beta

Ciekaw jestem, kiedy Jakdojade zacznie współpracować z przewoźnikami w zakresie kupowania biletów. W tym momencie sytuacja przedstawia się tak, że – dajmy na to – bilety PKP Intercity da się kupić w nielicznych aplikacjach, np. mPay czy e-podróżniku. Osobiście czekam, aż taka możliwość pojawi się w polubionym i używanym przeze mnie KOLEO.

Zobaczymy, gdzie taka opcja pojawi się wcześniej.