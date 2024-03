Kolorowy E Ink i system Android. Ten tablet przykuwa uwagę

Przyszłość tej chińskiej konstrukcji na rynku globalnym nie jest do końca znana. Bigme InkNote X Color intryguje jednak na tak wielu poziomach, że nie sposób przejść obok tego urządzenia obojętnie.

Tablet Bigme InkNote X Color ma kolorowy ekran E Ink. I to jaki

Bigme InkNote X Color to tablet o raczej typowym rozmiarze (10,3 cala), ale na tym jego przeciętność się kończy. Urządzenie zostało bowiem wyposażone w wyświetlacz typu E Ink Kaleido 3. To wielokolorowy ekran, który fakturą przypomina papier i cechuje się wysoką ostrością w kolorze (na poziomie 150 PPI, a w odcieniach szarości zagęszczenie pikseli jest 2 razy większe).

Taki sam ekran mają topowe modele kolorowych czytników e-booków, na czele z ONYX Boox Note Air 3 C oraz PocketBook InkPad Color 3. Niewykluczone, że to na tę technologię postawi też Amazon w swoich kolorowych Kindle’ach. Panele tego typu cechują się całkiem niezłym kontrastem i świetną czytelnością w pełnym słońcu. Bigme dorzuca do tego jeszcze doświetlenie o regulowanej jasności i temperaturze barwowej (na 36 poziomach).

Wyświetlacz jest też oczywiście dotykowy, a w zestawie znajdziemy rysik. Producent chwali się również nieprzeciętnym jak na tę technologię odświeżaniem z częstotliwością 15 Hz. Do oglądania filmów czy grania oczywiście się nie nada, ale już w podstawowych zadaniach powinien zaoferować dużo większy komfort niż przeciętne czytniki e-booków.

Niezły procesor i Android na pokładzie

Pamiętajmy jednak, że w przypadku modelu InkNote X Color nie mówimy o czytniku, lecz o pełnoprawnym tablecie. Całość bazuje na systemie Android 13, a na pokładzie odnajdujemy jeszcze akumulator o pojemności 4000 mAh, dwie kamery (8 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu), cztery mikrofony i głośniki stereo oraz skaner odcisków palców. W kwestii łączności do dyspozycji użytkowników oddano USB typu C, Wi-Fi oraz Bluetootha.

Aby to wszystko działało jak należy, producent wyposażył swój tablet w całkiem niezły procesor MediaTek Dimensity 900 (z 2 wydajnymi rdzeniami Cortex-A78 o taktowaniu 2,4 GHz oraz 6 energooszczędnymi rdzeniami Cortex-A55 z zegarem 2 GHz). Uzupełnieniem specyfikacji jest 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci na pliki. Gdyby okazało się jej za mało, można też pomóc sobie kartą microSD.

Na chińskim rynku Bigme InkNote X Color kosztuje 4799 juanów (~2610 złotych). Nie wiadomo na razie, czy tablet wyjdzie poza granice Państwa Środka, ale jest na to szansa, ponieważ poprzedni model (InkNote Color Plus) wylądował w ofercie Amazona – zarówno w USA, jak i w Europie.