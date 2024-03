Specyfikacja Xiaomi MIX Fold 4 ujawniona. To nie koniec dobrych wieści

Mimo że wciąż nie znamy daty premiery Xiaomi MIX Fold 4, to już dziś wiemy, czego się po nim spodziewać. Ujawnione informacje na pewno spodobają się klientom, zainteresowanym tego typu smartfonami. Szczególnie że mamy dobrą wiadomość dla nich.

Specyfikacja smartfona Xiaomi MIX Fold 4 ujawniona przed jego premierą

Informacje na temat specyfikacji następcy Xiaomi MIX Fold 3, który zadebiutował w Chinach w sierpniu 2023 roku, przekazał jeden z najlepiej poinformowanych i wiarygodnych, branżowych leaksterów – Digital Chat Station. W związku z tym można uznać je za wysoce prawdopodobne. I dobrze, gdyż smartfon zapowiada się nader ciekawie.

Zacznijmy od tego, na co narzeka wiele osób, czyli miejsca zagięcia wewnętrznego wyświetlacza. W MIX Fold 4 ma być ono mniej widoczne, choć oczywiście nie można spodziewać się całkowitego wyeliminowania tego „mankamentu”. Co więcej, istnieją szanse, że smartfon pochwali się certyfikatem wodoszczelności IP, co będzie nowością dla urządzenia z tej serii.

Xiaomi MIX Fold 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Klientów powinno ucieszyć też, że Xiaomi MIX Fold 4 ma być lżejszy od swojego poprzednika, który waży od 255 do 259 gramów (w zależności od wersji). Waga najnowszego modelu ma zamknąć się w przedziale od 220 do 240 gramów, zatem możemy mieć do czynienia z zauważalną redukcją.

Podobnie jak z wysoką wydajnością, gdyż na pokładzie MIX Fold 4 znajdzie się 16 GB RAM i 1 TB pamięci wewnętrznej, aczkolwiek mogą to być ilości maksymalne. Nie będzie niespodzianką, gdy do sprzedaży trafią również inne konfiguracje z mniejszą ilością pamięci operacyjnej i wbudowanej. Nie spodziewamy się natomiast slotu na kartę microSD.

Na wyposażeniu nowego składaka chińskiej marki znajdzie się też 50 Mpix aparat główny, nowy teleobiektyw o budowie peryskopowej i „inne aparaty” oraz akumulator o pojemności ponad 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 100 W. Dla przypomnienia, MIX Fold 3 ma baterię 4800 mAh i obsługuje ładowanie o mocy maksymalnie 67 W.

Xiaomi MIX Fold 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Ponadto Xiaomi MIX 4 obsłuży dwukierunkową komunikację satelitarną, która sukcesywnie pojawia się w kolejnych smartfonach na rynku.

To nie koniec dobrych wiadomości

Specyfikację Xiaomi MIX Fold 4 jak najbardziej możemy uznać za satysfakcjonującą, lecz nie tylko ona da klientom powody do zadowolenia. Mówi się bowiem, co chyba najważniejsze, że ten smartfon ma być dostępny globalnie, a nie tylko w Chinach jak wszyscy poprzednicy (i niestety też nadchodzący Xiaomi MIX Flip z klapką).

Aktualnie nie wiemy jednak, czy Polska znajduje się na liście krajów, w których Xiaomi zamierza sprzedawać MIX Fold 4. Na razie czekamy na oficjalną premierę tego smartfona – na szczegółowe informacje na temat jego dostępności przyjdzie jeszcze czas.