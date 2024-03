Orange wyda dużo pieniędzy na 5G w Polsce

Skala działalności Orange pozwala i wymaga zarabiania oraz wydawania ogromnych kwot pieniędzy. Operator nie zamierza oszczędzać na rozwoju sieci 5G w Polsce w 2024 roku.

Tyle Orange chce wydać w 2024 roku na inwestycje w 5G i nie tylko

Jacek Kunicki, członek zarządu ds. finansów w Orange Polska, udzielił wywiadu PAP Biznes, w którym ujawnił, że do tej pory operator wydał 500 milionów złotych na licencję pasma C (które przeznaczone jest dla „prawdziwego 5G”). Firma nie zamierza jednak na tym poprzestać, gdyż w 2024 roku inwestycje w budowę sieci 5G i modernizację sieci dostępowej mogą pochłonąć 400-500 milionów złotych.

Jacek Kunicki powiedział też, że do końca 2023 roku operator wydał ~700 milionów złotych na modernizację sieci dostępowej i rozwój sieci 5G, a w ciągu najbliższych 3 lat Orange chce przeznaczyć na ten cel łącznie od 1 do 1,1 mld złotych (z czego tylko w tym roku wspomniane od 400 do 500 milionów złotych).

Jacek Kunicki przekazał również, że w 2023 roku spółka Światłowód Inwestycje, której Orange jest współwłaścicielem, wydała ~900 milionów złotych. W zeszłym roku ekonomiczne nakłady inwestycyjne wyniosły 1,56 mld złotych, a w 2024 roku mają być w przedziale od 1,7 do 1,9 mld złotych.

Orange zwiększa zasięg 5G i światłowodów

Aktualnie 5G w paśmie C jest dostępne na ponad 1300 stacjach bazowych, a do końca 2024 roku ich liczba ma oscylować wokół 3000. „Wkrótce” sieć piątej generacji na częstotliwości 3600-3700 MHz ma obejmować zasięgiem 25% mieszkańców Polski.

Ponadto operator zamierza podłączyć do światłowodu ~150 tysięcy gospodarstw domowych. Nie planuje natomiast sprzedawać infrastruktury wieżowej (jak Play i Plus) – nie znajduje się to na agendzie zarządu. Nie wiadomo natomiast, co z podniesieniem cen na mocy klauzul inflacyjnych w umowach – Jacek Kunicki powiedział, że jeśli chodzi o ten rok, mamy czas do końca czerwca br. na podjęcie decyzji.

Warto przypomnieć, że Orange już raz podniosło ceny, korzystając z klauzul waloryzacyjnych, lecz zrobiło to (w 2023 roku) na bardzo małą skalę – podwyżki dotknęły niewielką grupę klientów.