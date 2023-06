Bezprzewodowy Android Auto pojawi się w większej liczbie samochodów

Południowokoreański koncern motoryzacyjny, Hyundai Motor Group, wreszcie wprowadzi obsługę bezprzewodowego Android Auto i Apple CarPlay w większej liczbie samochodów. Oznacza to, że rozwiązanie pojawi się w autach marek Hyundai, Kia i Genesis.

Tylko po kablu

Nowy i skomputeryzowany SUV, który wciąż obsługuje Android Auto i Apple CarPlay tylko po kablu? Tak, to wciąż możliwe. Wystarczy sięgnąć po najnowszą generację Kia Sportage. To nie koniec, bowiem taka sama, niemiła niespodzianka czeka użytkowników elektrycznego modelu EV6 i Hyundaia IONIQ 5, który przecież wygląda jak samochód wyciągnięty z filmu sci-fi.

Niestety, w przypadku nowych aut koreańskiego koncernu, nawet w bogatej wersji wyposażenia, najczęściej możemy spotkać się z obsługą rozwiązania Google i Apple wyłącznie z wykorzystaniem kabla. Możliwość bezprzewodowej łączności, która w wielu scenariuszach jest po prostu wygodniejsza, nie jest dostępna. Niebawem ma to się jednak zmienić.

Bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay w Hyundaiu

Jak wynika z najnowszych ustaleń, Hyundai wreszcie zaoferuje bezprzewodową łączność w przypadku dwóch popularnych nakładek na system infotainment. Kabel będzie więc można zostawić w domu i korzystać z oprogramowania Google i Apple w sporo wygodniejszy sposób.

(fot. GRI CARS)

Zmiana ma dotyczyć nowych samochodów, ale również planowana jest aktualizacja systemu, która wprowadzi bezprzewodową łączność w wybranych, sprzedanych wcześniej autach. Wiemy, że odpowiednie poprawki zostaną wydane m.in. dla modelu Kona nowej generacji. Nie należy wykluczać, że aktualizacja pojawi się też w innych samochodach koncernu.

Co ciekawe, na wybranych rynkach w autach Hyundaia możemy już spotkać bezprzewodową obsługę Android Auto i Apple CarPlay. Dotyczy to jednak wyłącznie samochodów, które nie są wyposażone w fabryczną nawigację. Tak, decydując się na wyższe wyposażenie, a więc także wbudowaną nawigację, tracimy dostęp do bezprzewodowej łączności. Wkrótce, jak już wspomniałem, producent zrezygnuje z tego nierozsądnego podziału.

Lista modeli, które załapią się na aktualizacje, a także harmonogram wprowadzania bezprzewodowego Android Auto i Apple CarPlay, najpewniej zostaną ujawnione już wkrótce.