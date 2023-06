Nie może być! Bank Millennium wprowadza Google Pay, po 7 latach czekania

Na ten moment długie lata czekali klienci Banku Millennium. Instytucja nareszcie umożliwia swoim klientom dodanie karty płatniczej do Google Pay!

Wyjście z wieków ciemnych

Bank Millennium był najbardziej upartym z dużych banków w Polsce, pod względem integracji z Google Pay. Ta prosta metoda płatności, dzięki której można między innymi bezdotykowo rozliczać się za zakupy w sklepach stacjonarnych, pozostawała przez lata niedostępna. Jedyną opcją skorzystania z Google Pay była tylko płatność w sklepie internetowym.

Warto przypomnieć, od jak dawna posiadacze rachunków w Banku Millenium czekali na zmianę. Android Pay, jak na początku nazywała się usługa płatnicza Google, pojawił się w Polsce w 2016 roku. Niektóre banki zaczęły działać nad wdrożeniem jej do swoich struktur już wtedy. W lutym 2018 roku Android Pay zmienił nazwę na Google Pay. Od tego czasu właściwie wszystkie szanujące się banki nie gardziły udostępnieniem możliwości płacenia za zakupy w ten sposób.

Najtrudniej było tym instytucjom, które miały rozwinięte technologie płatności zbliżeniowych za pomocą własnych aplikacji i technologii HCE. Jednak nawet tak zapieczony gracz jak PKO BP zorientował się, że Polacy bardzo lubią Google Pay i wręcz wymagają jego obecności wśród usług banku. Dlatego we wrześniu 2022 roku udostępnił możliwość korzystania ze standardu Google swoim klientom.

Na scenie polskiej bankowości, sam jak palec, pozostał wtedy już tylko Bank Millennium – owszem, posiadający własny system płatności zbliżeniowych, ale niemający z Google wiele wspólnego. Niby w 2021 roku poczyniono jakieś kroki w kierunku wdrożenia Google Pay, ale skończyło się na obietnicach.

Google Pay w Banku Millennium

W sieci pojawiły się doniesienia klientów Banku Millenium, które udowadniają, że można dodać już swoją kartę płatniczą do usługi płatności zbliżeniowych. Sprawdziliśmy to – i rzeczywiście! Do tej pory z Google Pay można było korzystać tylko przy płatnościach bezgotówkowych w sklepach internetowych, a teraz otwarto drogę ku korzystaniu z kart płatniczych w połączeniu z NFC w telefonie.

Karta Visa dodana do Portfela Google i płatności zbliżeniowych w Banku Millennium (fot. Natalia Kania-Kuc, OIOT)

Proces aktywacji płatności zbliżeniowych jest prosty. W aplikacji Portfel Google uzupełniamy potrzebne dane, potwierdzamy kodem wysłanym nam na SMS-a przez bank i już po kilku minutach można płacić za rzeczy bez udziału aplikacji bankowej.

Zakładam, że Bank Millennium wkrótce opublikuje na ten temat stosowny komunikat, ale informujemy Was o tym wcześniej – być może będziecie chcieli przetestować to jeszcze dziś!