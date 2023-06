Nowe BMW M5 Touring może okazać się najlepszą hybrydą plug-in dla ojców

Czy wybierając rodzinne kombi, które pomieści dwójkę dzieci i spory zapas bagażów, trzeba decydować się na nudny samochód? BMW M5 Touring postara się udowodnić, że zdecydowanie nie. Co ciekawe, mimo imponujących osiągów, nie zabraknie małej dawki „ekologii”. Otóż mówi się o zastosowaniu układu hybrydy plug-in, a więc pojawi się możliwość jazdy wyłącznie na prądzie.

BMW M5 Touring zapowiedziane

Najwidoczniej spory sukces, jaki odniosło M3 Touring, czyli topowa wersja serii 3 w nadwoziu kombi, zachęcił bawarskiego producenta do wprowadzenia BMW M5 Touring. Co prawda, nie będzie to pierwsze kombi z logo M5 na tylnej klapie, ale ze względu na elektryfikację można nazwać je wyjątkowym.

Jak przed chwilą wspomniałem, już wcześniej producent oferował M5 w wersji Touring, ale ostatnia generacja, oznaczona jako E60, była produkowana ponad 10 lat temu. Następnie, wraz z premierą generacji F10 i późniejszej G30, mogliśmy kupić tylko sedana. Powrót do nadwozia kombi nastąpi wraz z najnowszą generacją, która w odmianie spalinowej i elektrycznej została pokazana w tym roku.

Nowe BMW M5 Touring właśnie zostało oficjalnie zapowiedziane przez Niemców. Producent nie zdradził jeszcze informacji na temat silnika, a raczej silników, ale dowiedzieliśmy się, że premiera planowana jest na 2024 rok. Zostaliśmy też poinformowani, że samochód będzie testowany na Północnej Pętli toru Nürburgring, tak aby zapewnić idealny balans między sportowymi osiągami na torze wyścigowym a najwyższym komfortem jazdy na co dzień i podczas długich podróży.

Zelektryfikowany napęd

BMW poinformowało, że M5 Touring zostanie wyposażone w częściowo zelektryfikowany napęd, ale nie zostały ujawnione żadne szczegóły. Jednak z dużym prawdopodobieństwem, opierając się na nieoficjalnych źródłach i patrząc na obecną politykę firmy, możemy wywnioskować, że na pokładzie znajdzie się rozwiązanie czerpiące sporo z BMW XM.

Należy więc oczekiwać, że BMW M5 Touring zostanie wyposażone w silnik V8, któremu będzie towarzyszył całkiem mocny silnik elektryczny. Niewykluczone, że maksymalna moc przekroczy wartość 700 KM. Nie zabraknie też akumulatorów, które mogą pozwolić na zasięg nawet 80-100 km na jednym ładowaniu. Tak, nowym M5 będzie można jeździć w ciszy, będąc lokalnie bezemisyjnym. Do tego dojdzie napęd na cztery koła M xDrive.

Warto dodać, że nowa generacja serii 5 będzie dostępna również w odmianie elektrycznej – i5 i i5 Touring. Niewykluczone, że również tutaj w przypadku Touringa otrzymamy naprawdę mocarną wersję, która ojcom zapewni świetne osiągi, a na co dzień będzie świetnym samochodem do podwożenia dzieci do szkoły.