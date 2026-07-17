fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl
Smartfony

Planujesz kupić nowego Samsunga? Mamy dobrą wiadomość dla Ciebie

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Planujesz kupić nowego Samsunga? Mamy dobrą wiadomość dla Ciebie

Już za kilka dni Samsung zaprezentuje nową generację składanych smartfonów. Wbrew wcześniejszym informacjom, klienci ostatecznie będą mogli skorzystać z atrakcyjnej promocji, choć jednak nie w każdym przypadku.

Znana promocja Samsunga (jednak) również na najnowsze składane smartfony z serii Galaxy Z, ale z jednym wyjątkiem

Wiadomo już, jaką specyfikację będzie miał smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i Samsung Galaxy Z Flip 8. Wcześniej natomiast pojawiły się też informacje na temat cen Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Flip 8.

Nie są one optymistyczne, ponieważ nowa generacja flagowych smartfonów Samsunga ma kosztować (dużo) więcej niż poprzednia. Co więcej, była również mowa, że w jej przypadku klienci nie dostaną możliwości kupienia wersji z większą ilością pamięci w cenie wariantu z dwukrotnie mniejszą.

Zamiast tego klienci mieli – w ramach oferty premierowej – zapłacić połowę różnicy w cenie pomiędzy poszczególnymi wersjami pamięciowymi. Najnowsze informacje wskazują jednak na nieco inny scenariusz.

Według południowokoreańskiego serwisu News1 ostatecznie będzie można kupić smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i Samsung Galaxy Z Flip 8 z 512 GB pamięci wbudowanej w cenie wariantu z 256 GB wewnętrznej pamięci.

Jeśli jednak ktoś zdecyduje się kupić smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 lub Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra z 1 TB pamięci wbudowanej, wówczas faktycznie będzie musiał zapłacić połowę różnicy w cenie pomiędzy wersją 512 GB i 1 TB. Dla niektórych klientów wciąż może to być atrakcyjną propozycją.

Jeśli chcesz kupić nowy smartfon Samsunga, skorzystaj z okazji, jaką daje Ci producent

Kiedy Samsung poinformował, że zaprezentuje smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i Samsung Galaxy Z Flip 8 w Londynie 22 lipca 2026 roku, ogłosił, że klienci mogą zapewnić sobie rabat w wysokości 150 złotych do wykorzystania przy ich zakupie. Co prawda nie jest to duża kwota, jednak – jak to mówią – darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda.

Ponadto po wypełnieniu dodatkowego formularza można sobie zapewnić słuchawki prawdziwie bezprzewodowe TWS – Samsung Galaxy Buds 3 lub Samsung Galaxy Buds 3 Pro w prezencie.

Gdzie kupić?

Zapewnij sobie rabat na nowe smartfony Samsunga z serii Galaxy Z

Samsung
Zawiera linki afiliacyjne.
Zobacz również

Obserwuj nas