Planujesz kupić nowego Samsunga? Mamy dobrą wiadomość dla Ciebie

Już za kilka dni Samsung zaprezentuje nową generację składanych smartfonów. Wbrew wcześniejszym informacjom, klienci ostatecznie będą mogli skorzystać z atrakcyjnej promocji, choć jednak nie w każdym przypadku.

Znana promocja Samsunga (jednak) również na najnowsze składane smartfony z serii Galaxy Z, ale z jednym wyjątkiem

Wiadomo już, jaką specyfikację będzie miał smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i Samsung Galaxy Z Flip 8. Wcześniej natomiast pojawiły się też informacje na temat cen Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Flip 8.

Nie są one optymistyczne, ponieważ nowa generacja flagowych smartfonów Samsunga ma kosztować (dużo) więcej niż poprzednia. Co więcej, była również mowa, że w jej przypadku klienci nie dostaną możliwości kupienia wersji z większą ilością pamięci w cenie wariantu z dwukrotnie mniejszą.

Zamiast tego klienci mieli – w ramach oferty premierowej – zapłacić połowę różnicy w cenie pomiędzy poszczególnymi wersjami pamięciowymi. Najnowsze informacje wskazują jednak na nieco inny scenariusz.

Według południowokoreańskiego serwisu News1 ostatecznie będzie można kupić smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i Samsung Galaxy Z Flip 8 z 512 GB pamięci wbudowanej w cenie wariantu z 256 GB wewnętrznej pamięci.

Jeśli jednak ktoś zdecyduje się kupić smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 lub Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra z 1 TB pamięci wbudowanej, wówczas faktycznie będzie musiał zapłacić połowę różnicy w cenie pomiędzy wersją 512 GB i 1 TB. Dla niektórych klientów wciąż może to być atrakcyjną propozycją.

Jeśli chcesz kupić nowy smartfon Samsunga, skorzystaj z okazji, jaką daje Ci producent

Kiedy Samsung poinformował, że zaprezentuje smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i Samsung Galaxy Z Flip 8 w Londynie 22 lipca 2026 roku, ogłosił, że klienci mogą zapewnić sobie rabat w wysokości 150 złotych do wykorzystania przy ich zakupie. Co prawda nie jest to duża kwota, jednak – jak to mówią – darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda.

Ponadto po wypełnieniu dodatkowego formularza można sobie zapewnić słuchawki prawdziwie bezprzewodowe TWS – Samsung Galaxy Buds 3 lub Samsung Galaxy Buds 3 Pro w prezencie.