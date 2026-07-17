Ten smartfon nie jest nudny. Prawdziwa gratka dla gadżeciarzy

Oficjalnie zaanonsowany został nowy smartfon, który nie jest przeciętny. To prawdziwa gratka szczególnie dla osób, które chciałyby kupić wyróżniający się sprzęt.

Nowy smartfon Infinix Hot 70 Pro 5G nie jest „typowy”

Choć marka Infinix radzi sobie na polskim rynku raczej… przeciętnie, to do jej oferty nieustannie dołączają kolejne, nietypowe i wyróżniające się modele. Takim też jest nowy smartfon Infinix Hot 70 Pro 5G, który – podobnie jak zaprezentowany w maju 2026 roku Infinix Hot 70 – ma obudowę, zmieniającą kolor pod wpływem temperatury (dotyczy wyłącznie pomarańczowej wersji).

To jednak nie koniec, ponieważ na tyle umieszczono również mały ekranik, wyświetlający proste, ale animowane piktogramy, informujące na przykład o nowej wiadomości. Użytkownik może też wybrać wyświetlanie uśmiechniętej buźki czy innej emoji, a także wykorzystać do grania, chociażby w… butelkę.

Producent postawił jednak nie tylko na „efekciarstwo”, ponieważ nowy smartfon Infinix Hot 70 Pro 5G ma też przyzwoitą, choć niewyśrubowaną specyfikację techniczną. Został on wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 7100 2,4 GHz (6 nm), od 6 do 8 GB RAM i od 128 do 256 GB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji) oraz akumulator o pojemności 6000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 45 W i zwrotne przewodowe o mocy 10 W.

Smartfon Infinix Hot 70 Pro 5G oferuje również 6,76-calowy ekran LTPS LCD o rozdzielczości Full HD+ 2344×1080 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 45, 90, 120 i 144 Hz oraz osiąga jasność do 950 nitów (HBM). Ponadto urządzenie zapewnia 50 Mpix aparat na tyle i 8 Mpix na przodzie, a także moduł NFC, pilot na podczerwień, czytnik linii papilarnych na boku i dual SIM.

Infinix Hot 70 Pro 5G (źródło: Infinix)

Smartfon Infinix Hot 70 Pro 5G ma też system Android 16 z nakładką XOS 16, wymiary 166,85×79,54×7,85 mm, masę 204 gramy i cechuje się odpornością, zgodną z kryteriami klasy IP68.

Cena Infinix Hot 70 Pro 5G nie jest jeszcze znana

Producent nie informuje, ile będzie kosztował jego nowy smartfon Infinix Hot 70 Pro 5G. Nie podał też listy rynków, na które zostanie wprowadzony. Nie wiadomo zatem, czy pojawi się w polskich sklepach jak Infinix Note Edge.

Infinix Hot 70 Pro 5G (źródło: Infinix)