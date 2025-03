Asystent Google powoli znika. Zastąpi go Gemini czy ChatGPT?

Google oficjalnie potwierdziło, że Asystent Google odejdzie w zapomnienie. Już w najbliższych miesiącach jego miejsce na smartfonach zajmie Gemini – nowy asystent oparty na generatywnej sztucznej inteligencji. Okazuje się, że nie będzie on jednak jedynym możliwym wyborem asystenta AI w Androidzie, bo taką opcję niedługo zaoferuje ChatGPT.

Google kończy pewną epokę. Teraz czas na Gemini

Google Asystent zadebiutował w 2016 roku i od tego czasu stał się integralną częścią ekosystemu Androida. Firma uznała, że czas na zmiany – zamiast rozwijać dotychczasową wersję asystenta, zdecydowano się na przejście do nowego rozwiązania opartego na generatywnej sztucznej inteligencji. W najbliższych miesiącach Gemini całkowicie zastąpi Asystenta Google na smartfonach, a pod koniec roku nie będzie już możliwości jego pobrania ze sklepu z aplikacjami.

Jednak Google nie zatrzymuje się na smartfonach. Gemini zostanie wprowadzony także na tablety, urządzenia wearables, a nawet systemy w samochodach. Firma zapowiada również integrację z inteligentnymi głośnikami i wyświetlaczami, które do tej pory działały w oparciu o klasycznego Asystenta Google.

Nowy asystent nie będzie jedynie ulepszoną wersją starego rozwiązania – to całkowicie nowa koncepcja, w której kluczową rolę odgrywa generatywna sztuczna inteligencja. Gemini ma zapewnić nie tylko dokładniejsze odpowiedzi, ale także bardziej interaktywną obsługę użytkownika, umożliwiając swobodne przechodzenie między różnymi tematami i trybami komunikacji.

Google już teraz wprowadziło kilka usprawnień, które sprawiają, że Gemini przejmuje funkcje Asystenta Google. Użytkownicy mogą korzystać z nowych możliwości, takich jak Gemini Live, czyli trybu pozwalającego na bardziej płynne rozmowy, czy Deep Research, który zamienia asystenta w narzędzie do zaawansowanej analizy informacji. Dodatkowo, Google rozszerzyło obsługę komend głosowych, w tym sterowanie muzyką, ustawianie przypomnień i działanie z poziomu ekranu blokady.

Tak jak jednak wspomniałem, Gemini nie będzie jedynym inteligentnym asystentem opartym o AI na urządzeniach z Androidem. Może dołączyć do niego ChatGPT. Co zaoferuje i jakie ma ograniczenia względem rozwiązania Google?

ChatGPT zastąpi Asystenta Google / Gemini?

Użytkownicy Androida od dawna mogą korzystać z różnych cyfrowych asystentów, ale do tej pory to Google miał kontrolę nad tym, kto domyślnie zajmuje to miejsce. Teraz się to zmienia. OpenAI wprowadza możliwość ustawienia ChatGPT jako głównego asystenta głosowego, co pozwoli na jego błyskawiczne uruchamianie bez konieczności otwierania aplikacji ręcznie. To rozwiązanie, które znacząco skraca drogę do korzystania z AI i sprawia, że jest ono tak samo naturalne, jak wcześniej korzystanie z Asystenta Google czy później Gemini.

Nowa funkcja pojawiła się w wersji beta aplikacji ChatGPT 1.2025.070. Po jej aktywacji można uruchamiać asystenta poprzez przytrzymanie przycisku zasilania lub odpowiedni gest na ekranie. Dotychczas jednym z atutów Gemini względem ChatuGPT była szybkość dostępu, a teraz ta różnica znika.

źródło: Android Authority

Nie wszystko jednak działa identycznie jak w przypadku asystenta Google. ChatGPT, przynajmniej na tym etapie, nie może być wywoływany głosowo, co oznacza, że użytkownicy nie skorzystają z komend w stylu „Hej Google” czy „OK Google”. Jest to związane z ograniczeniami systemu Android, który takie funkcje udostępnia jedynie natywnym aplikacjom Google.

Wprowadzenie możliwości wyboru chatbota OpenAI jako domyślnego asystenta na Androidzie to duży krok, ale warto pamiętać, że Google nadal ma przewagę, jeśli chodzi o głęboką integrację z systemem. Asystent OpenAI nie pozwala na wysyłanie wiadomości SMS, ustawianie nawigacji czy sterowanie inteligentnym domem. Oznacza to, że użytkownicy, którzy często korzystają z tych funkcji, nadal pozostaną przy Gemini.