Rewolucja AI w Polsce. Cyfrowy asystent wesprze sędziów

Sztuczna inteligencja trafi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W pierwszej fazie testy, ale planowane jest pełne wdrożenie.

PLLuM pomoże sędziom i pracownikom sądów w codziennej pracy

W lutym 2025 roku został udostępniony PLLuM. Mamy do czynienia ze zbiorem modeli sztucznej inteligencji, który – co warto podkreślić – został opracowany w Polsce przez specjalistów z Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Instytutu Slawistyki PAN, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, Ośrodka Przetwarzania Informacji, AGH oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Nad całym projektem czuwa Ministerstwo Cyfryzacji.

Następnie, w lipcu 2025 roku, PLLuM doczekał się aktualizacji. Wówczas dowiedzieliśmy się, że technologia została zoptymalizowana i zaktualizowana o nowe funkcje. Nauczyła się między innymi tworzenia oficjalnych wiadomości e-mail, a także poprawiono formatowanie odpowiedzi. Z kolei w maju 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji zadeklarowało, że polska AI rozszerzy się o 11 nowych modeli.

Natomiast teraz Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o podpisaniu listu intencyjnego o współpracy z Naczelnym Sądem Administracyjnym. Celem jest wdrożenie sztucznej inteligencji w sądownictwie administracyjnym. Dla sędziów i pracowników sądów oznacza to dostęp do narzędzi AI, które w założeniach mają pomóc im w codziennej pracy – np. streszczaniu dokumentów czy analizie prawa.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Jacek Chlebny | fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Asystent Urzędniczy AI zostanie przetestowany, a następnie wdrożony

W pierwszej fazie Asystent Urzędniczy AI, czyli narzędzie mające wspierać pracowników administracji publicznej w codziennych zadaniach, zostanie przetestowany w ramach programu pilotażowego. Zrobi to 30 pracowników NSA, tzw. ambasadorów, którzy sprawdzą, jak AI radzi sobie w:

streszczaniu i porównywaniu dokumentów,

generowaniu projektów pism,

wyszukiwaniu przepisów prawa,

anonimizacji.

Każdy dokument, który stworzy AI, będzie sprawdzany i zatwierdzony przez sędziego. Efektem takiego podejścia ma być nowe narzędzie oferujące wysoką jakość. Asystent AI Sędziego Sądu Administracyjnego powstanie bowiem na bazie Asystenta Urzędniczego AI i wiedzy zdobytej w trakcie programu testowego.

Sędziowie dostaną własne narzędzie AI

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że zapewni NSA i pozostałym sądom administracyjnym dostęp do kolejnych wersji Asystenta Urzędniczego AI oraz wsparcie przy wdrożeniu modelu PLLuM. Z kolei NSA udostępni Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) orzeczenia z Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych, aby na ich podstawie szkolić i doskonalić sztuczną inteligencję.

Docelowo Asystent AI Sędziego Sądu Administracyjnego ma być dostosowany do specyfikacji pracy sędziego i asystenta sędziego. Jego funkcje będą związane z orzekaniem i obsługą akt spraw.