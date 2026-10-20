Wystartował nowy nabór na dotacje, na który przeznaczono miliard złotych. Jak twierdzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to kolejny program wspierający rozwój magazynowania energii w polskich domach.

Wystartował nowy nabór na dofinansowanie magazynów energii – kto może skorzystać?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył miliard złotych ze środków Funduszu Modernizacyjnego na dofinansowania przydomowych magazynów energii, a właściciele mikroinstalacji OZE mogą składać wnioski o dotacje sięgające nawet 19 tysięcy złotych

Dzięki temu prosument może jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać wyprodukowaną we własnej instalacji energię w późniejszym czasie (np. nocą), zamiast oddawać nadwyżki do sieci i kupować ją w razie potrzeb. W efekcie takie rozwiązanie może obniżyć rachunki za prąd.

Jak deklaruje NFOŚiGW, w ramach dotychczas realizowanych programów złożono już ponad 99 tysięcy wniosków o dofinansowanie przydomowych magazynów energii. Z przedstawionych danych wynika, że ich łączna pojemność przekraczała 900 MWh.

Nabór wniosków o dotacje w ramach nowego programu startuje dziś – 20 października 2026 roku. Wsparcie można uzyskać na zakup oraz montaż:

magazynu energii elektrycznej,

magazynu ciepła,

falownika hybrydowego lub urządzenia równoważnego, jeżeli jest ono niezbędne do współpracy magazynu energii z instalacją OZE.

Ponadto właściciele planowanego przydomowego magazynu energii muszą spełnić kilka warunków, aby móc ubiegać się o dofinansowanie. Przede wszystkim pojemność nominalna magazynu energii musi wynosić minimum 10 kWh i jednocześnie jego pojemność musi być równa lub większa od dwukrotności mocy szczytowej współpracującej instalacji fotowoltaicznej. Jak tłumaczy NFOŚiGW, wymogi te mają przede wszystkim zapewnić, że urządzenia będą realnie zwiększać autokonsumpcję energii.

Kwota dofinansowania do przydomowego magazynu energii ma wynieść do 30% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 800 złotych za 1 kWh pojemności nominalnej. Warto wspomnieć, że maksymalna kwota wsparcia została ustalona na:

16 tysięcy złotych dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billing,

8 tysięcy złotych dla prosumentów rozliczających się w systemie net-metering,

1 tysiąc złotych dla magazynów wsparcia.

Dotacje na przydomowe magazyny energii – dodatkowe wymogi NFOŚiGW

W najnowszym naborze obowiązkowe jest także wyposażenie magazynów energii w system zarządzania energią EMS. Dzięki temu użytkownicy mogą w sposób inteligentny sterować przepływem energii. Ponadto obiekty z dotacją muszą zapewniać funkcję pracy wyspowej, czyli zasilania awaryjnego w czasie, gdy sieć elektroenergetyczna ma przerwę w dostawie.

W ramach nowego programu dofinansowań premiowane są też urządzenia wyprodukowane w UE. Osoby ubiegające się o dotację mogą zyskać dodatkową premię w wysokości 2 tysięcy złotych na zakup magazynu z falownikiem, które zostały wyprodukowane w UE.

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Jak złożyć wniosek o dotacje na przydomowy magazyn energii?

Wniosek o dotację na przydomowy magazyn energii można składać od 20 października 2026 roku do 1 października 2027 roku lub do wyczerpania środków. Dokument można składać poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), wyłącznie elektronicznie.

Warto podkreślić, że kwalifikowane będą wydatki poniesione od 1 listopada 2025 roku, a wnioskujący ma obowiązek dołączyć do wniosku potwierdzenie przyłączenia mikroinstalacji OZE wraz z magazynem energii do sieci elektroenergetycznej, w którym ujęto m.in. dane dotyczące instalacji i numer Punktu Poboru Energii.