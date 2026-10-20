Samsung Galaxy S27 staje się coraz mniej ciekawy. Poprzednik może być lepszym wyborem

Niedawno pojawiła się informacja, kiedy premiera serii Samsung Galaxy S27 może stać się faktem. Najnowsze informacje mogą jednak sprawić, że (jeszcze) mniej osób będzie jej wyczekiwało z niecierpliwością.

Samsung Galaxy S27 może być gorszy od Samsunga Galaxy S26 w kluczowym aspekcie

Chociaż w serii Samsung Galaxy S27 pojawi się nowy smartfon Samsung Galaxy S27 Pro, a w modelu Samsung Galaxy S27 Ultra zajdą znaczące zmiany w obszarze zaplecza fotograficznego, to pozostali dwaj członkowie zapowiadają się coraz mniej interesująco.

Koreańczycy bowiem nie tylko nie planują rewolucyjnych zmian, ale nawet mogą pokusić się o istotny regres. Mówi się bowiem, że smartfon Samsung Galaxy S27+ może nie oferować UWB jak sześciu (!) jego poprzedników.

Teraz natomiast pojawiła się informacja, że wspomniany przed chwilą model, a także smartfon Samsung Galaxy S27 może być dostępny również w wersji z 8 GB RAM, podczas gdy wcześniej była mowa o 12 GB w każdym sprzedawanym wariancie. Tyle pamięci może jednak być zarezerwowane dla droższych konfiguracji.

Posunięcie to naturalnie jest efektem sytuacji na rynku pamięci, która „masakruje” specyfikacje urządzeń mobilnych i powoduje ogromny wzrost cen elektroniki. W 2027 roku klienci dostaną zatem od Samsunga mniej w prawdopodobnie wyższej cenie, gdyż trudno liczyć na inny scenariusz.

W związku z tym bardziej może opłacać się kupić starszego flagowca i dotyczyć to będzie nie tylko smartfonów Samsunga, ale też innych marek.

Jedynie smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra będzie bezkompromisowy pod względem ilości pamięci

Jedynie smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra, podobnie jak Samsung Galaxy S26 Ultra, będzie występował w konfiguracjach z 12 i 16 GB RAM oraz 256, 512 GB i 1 TB pamięci wewnętrznej. W przypadku nowego członka rodziny – Galaxy S27 Pro – ma być znacznie skromniej, gdyż do sprzedaży podobno trafią tylko wersje z 256 i 512 GB pamięci wewnętrznej.

Do tego pewne jest, że smartfon Samsung Galaxy S27 Pro będzie miał 12 GB RAM w standardzie, choć wciąż rozważana jest opcja z 16 GB RAM. Koreańczycy nadal zastanawiają się też, czy wykorzystać najnowsze (i najdroższe) pamięci LPDDR6 RAM i UFS 5.0.