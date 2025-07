PLLuM, czyli polska sztuczna inteligencja. Staje się coraz lepsza

PLLuM to polska sztuczna inteligencja. Kilka miesięcy po publicznym debiucie doczekała się aktualizacji, przybliżającej projekt do realizacji celu, jakim jest opracowanie w pełni funkcjonalnego, obywatelskiego asystenta AI.

Polska sztuczna inteligencja żyje i staje się coraz lepsza

PLLuM został udostępniony w lutym 2025 roku. Przypomnę, że jest to zbiór modeli sztucznej inteligencji, opracowany przez polskich specjalistów z Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Instytutu Slawistyki PAN, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, Ośrodka Przetwarzania Informacji, AGH oraz Uniwersytetu Łódzkiego, a nad całym projektem czuwa Ministerstwo Cyfryzacji.

To, co jest w nim wyjątkowe, to właśnie fakt, że od podstaw powstał pod kątem języka polskiego, odpowiadając jego specyfice. Dzięki temu lepiej od konkurencyjnych rozwiązań ma radzić sobie z pytania zadawanymi po naszemu. Drugi istotny aspekt jest taki, że polska sztuczna inteligencja ma stać się ostatecznie asystentem obywatela – w postaci wirtualnego asystenta trafi nawet do aplikacji mObywatel.

(źródło: Ministerstwo Cyfryzacji)

PLLuM już po aktualizacji

Aktualnie rozwojem PLLuM zajmuje się konsorcjum o nazwie HIVE AI, na którego czele stoi NASK. I to właśnie od przedstawicieli Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej dowiedzieliśmy się, że technologia została zoptymalizowana i zaktualizowana o nowe funkcje. Nauczyła się między innymi tworzenia oficjalnych wiadomości e-mail, a także lepiej teraz radzi sobie z formatowaniem odpowiedzi.

Zaktualizowany model nazywa się PLLuM-12B-nc-250715, a do jego szkolenia wykorzystano między innymi treści z domeny gov.pl, Biuletynu Informacji Publicznej oraz Biblioteki Nauki. Występuje w trzech wariantach, różniących się pomiędzy sobą poziomem zaawansowania i interaktywności: od base, przez instruct, po chat.

Na potrzeby modeli 12B zastosowano autorską metodologię kontrolowanego generowania danych syntetycznych. Oznacza to tyle, że dane powstają z udziałem innych modeli, ale ludzie każdorazowo je zatwierdzają. W efekcie AI lepiej rozumie polski kontekst kulturowy, a jej odpowiedzi cechują się wyższą precyzją.

Można testować PLLuM

Zaktualizowany model można już testować w aplikacji PLLuM Chat dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej. Przypominam jednak, że nie należy traktować tego rozwiązania jako bezpośredniej konkurencji dla takich narzędzi jak ChatGPT czy Gemini – nie sprawdzi się w odnajdywaniu informacji na bieżące tematy. Zamiast tego może pomóc w tworzeniu treści (np. przemówień), generowaniu wniosków urzędowych, formatowaniu tekstu czy też pisaniu nieskomplikowanych funkcji programistycznych.