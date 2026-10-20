Potężna awaria Revoluta. Jest oficjalny komunikat

Klienci Revolut borykają się z poważnymi problemami, przez które nie mogą normalnie korzystać ze świadczonych przez ten bank usług. Pojawił się już oficjalny komunikat.

Awaria Revolut 20 października 2026 roku

Problemy z działaniem Revoluta zaczęły się już przed godziną ósmą 20 października 2026 roku. Sytuacja wygląda na poważną, ponieważ w serwisie Downdetector odnotowano już ponad 10 tysięcy zgłoszeń. Taka liczba wskazuje, że z problemami boryka się wielu klientów.

Awaria Revoluta 20 października 2026 roku (źródło: Downdetector)

Klienci z całego świata – również z Polski – zgłaszają, że nie mogą m.in. zapłacić za zakupy ani skontaktować się z pomocą techniczną. Sama aplikacja Revolut też nie działa do końca poprawnie, aczkolwiek nie ma problemów z zalogowaniem się do niej.

Na oficjalnej stronie Revolut widnieje informacja o częściowym braku dostępu do kilkudziesięciu usług, w tym przelewów, wypłat z bankomatów, wymiany walut i zasilenia konta.

Revolut opublikował komunikat w sprawie awarii 20 października 2026 roku

Na oficjalnym profilu Revolut na platformie X opublikowano komunikat, w którym poinformowano, że obecnie występują przerwy w świadczeniu usług. Zadeklarowano jednak, że wszystkie środki klientów pozostają bezpieczne.

Revolut zapewnia, że pracuje nad naprawieniem problemu i przeprasza wszystkich klientów za niedogodności, jakich doświadczyli.