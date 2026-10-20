Potężna awaria Revoluta. Jest oficjalny komunikat

Klienci Revolut borykają się z poważnymi problemami, przez które nie mogą normalnie korzystać ze świadczonych przez ten bank usług. Pojawił się już oficjalny komunikat.
Awaria Revolut 20 października 2026 roku
Problemy z działaniem Revoluta zaczęły się już przed godziną ósmą 20 października 2026 roku. Sytuacja wygląda na poważną, ponieważ w serwisie Downdetector odnotowano już ponad 10 tysięcy zgłoszeń. Taka liczba wskazuje, że z problemami boryka się wielu klientów.
Klienci z całego świata – również z Polski – zgłaszają, że nie mogą m.in. zapłacić za zakupy ani skontaktować się z pomocą techniczną. Sama aplikacja Revolut też nie działa do końca poprawnie, aczkolwiek nie ma problemów z zalogowaniem się do niej.
Na oficjalnej stronie Revolut widnieje informacja o częściowym braku dostępu do kilkudziesięciu usług, w tym przelewów, wypłat z bankomatów, wymiany walut i zasilenia konta.
Revolut opublikował komunikat w sprawie awarii 20 października 2026 roku
Na oficjalnym profilu Revolut na platformie X opublikowano komunikat, w którym poinformowano, że obecnie występują przerwy w świadczeniu usług. Zadeklarowano jednak, że wszystkie środki klientów pozostają bezpieczne.
Revolut zapewnia, że pracuje nad naprawieniem problemu i przeprasza wszystkich klientów za niedogodności, jakich doświadczyli.
We are currently experiencing a service disruption affecting multiple services. We can confirm that all our customers’ money and data are safe. We’ve been working to fix the issue since it was identified this morning and apologise to anyone affected and for any inconvenience caused.— Revolut (@Revolut) October 20, 2026