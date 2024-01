To już pewne – ASUS kończy z małymi smartfonami

Oferta smartfonów ASUSA od początku była ciekawa z uwagi na fakt, że producent regularnie wprowadzał w niej spore zmiany i nigdy nie mieliśmy pewności, co przyniesie przyszłość. Najbliższa na pewno jednak nie kolejny kompaktowy model.

Czekaliśmy na przyszłość, która nigdy nie nadeszła

Gdy Apple wypuściło na rynek iPhone’a 12 mini, spodziewaliśmy się, że będzie on przyczynkiem rewolucji na rynku smartfonów. Cóż, nasze nadzieje okazały się płonne, gdyż żaden z (tych najbardziej znanych) producentów nie zdecydował się dodać do swojej oferty podobnego kompaktowca. ASUS postanowił jednak zawalczyć o serca klientów, oczekujących mniejszych urządzeń.

Łącznie Tajwańczycy stworzyli trzy kompaktowe Zenfone’y: Zenfone 8, Zenfone 9 i Zenfone 10. Pomimo jednak zastosowania 5,9-calowego ekranu, nie były one tak małe, jak mogłoby się wydawać – „Dziewiątka” i „Dziesiątka” mają podobną wielkość jak Samsungi Galaxy S22 i Galaxy S23 z 6,1-calowymi wyświetlaczami, ponieważ ASUS nie zmniejszył tak mocno ramek jak Koreańczycy.

W sierpniu 2023 roku pojawiły się informacje, że ASUS nie zamierza kontynuować serii Zenfone, lecz producent szybko zdementował te pogłoski. W każdej plotce jest jednak ziarenko prawdy, ponieważ Tajwańczycy faktycznie zamierzają coś zakończyć. Mianowicie rozdział pod tytułem „kompaktowe smartfony”, co wskazuje, że takie konstrukcje nie cieszą się wystarczającą popularnością (jeśli nie jesteś Samsungiem, bo najmniejsze eSki sprzedają się bardzo dobrze).

ASUS kończy z małymi smartfonami

W grudniu 2023 roku dowiedzieliśmy się, że producent z Tajwanu ma w planach model Zenfone 11 Ultra, a dopisek „Ultra” wskazuje, że będzie on duży – spodziewamy się ekranu o przekątnej co najmniej 6,7 cala. Okazuje się jednak, że firma nie ograniczy się tylko do niego, gdyż na horyzoncie pojawił się właśnie ASUS Zenfone 11. Został on dostrzeżony w Konsoli Google Play, która zdradziła co nieco informacji na jego temat.

Przede wszystkim parametry ekranu – rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 i zagęszczenie pikseli na poziomie 420 ppi. Wynika z tego, że wyświetlacz w Zenfone 11 będzie miał ~6,4 cala, czyli aż o pół cala więcej niż ten w Zenfone 10. Mimo to gabaryty smartfona nie powinny być znacznie większe względem bezpośredniego poprzednika, gdyż ramki dookoła wyświetlacza mają być zdecydowanie smuklejsze.

ASUS Zenfone 11 (źródło: 91mobiles)

Konsola Google Play zdradziła też, że Zenfone 11 będzie miał na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 i 16 GB RAM oraz system operacyjny Android 14. Data premiery smartfona pozostaje jeszcze tajemnicą.