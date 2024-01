Etui Apple za 349 złotych to straszny badziew

Żaden producent nie chce, żeby klient poprzestał na zakupie smartfona, tylko chce wyciągnąć od niego jak najwięcej pieniędzy. Apple robi to szczególnie skutecznie, lecz nie zawsze w dobrym stylu, czego przykładem jest to etui, za które trzeba zapłacić aż 349 złotych.

Etui Apple z tkaniny FineWoven z MagSafe do iPhone’a 15 (Pro) po trzech miesiącach wygląda strasznie

Zdecydowana większość osób po zakupie nowego smartfona kupuje etui do niego. Tych ostatnich dostępnych jest tak dużo, że życia by nie wystarczyło, aby je wszystkie założyć choć na jeden dzień. Cechują się one różną jakością i cena na pewno nie jest jej wyznacznikiem, gdyż czasami bardzo tanie są bardzo trwałe, podczas gdy dużo droższe niszczeją w oczach.

Tak niestety dla klientów jest w przypadku etui z tkaniny FineWoven z MagSafe do iPhone’a 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max. W oficjalnym sklepie internetowym producenta kosztuje ono 349 złotych, bez względu na model smartfona. Kuba Klawiter udostępnił na swoim profilu na Instagramie zdjęcia, na których pokazuje, jak wyglądało ono pierwszego dnia i jak wygląda po 87 dniach (czyli niewiele ponad 3 miesiącach) użytkowania.

Etui po trzech miesiącach nie przypomina tego, które klient otrzymuje w dniu jego zakupu. Całkowicie straciło swój oryginalny kolor, a żeby tego było mało, wyraźnie się wytarło w wielu miejscach. Wygląda to naprawdę okropnie, a wręcz obrzydliwie – patrząc na to, miałbym opory, żeby wziąć je do swoich rąk.

Producent informuje, że wraz z czasem na tkaninie FineWoven mogą pojawić się ślady zużycia, ponieważ jej włókna ulegają ściśnięciu przy normalnym użytkowaniu. Nigdzie natomiast nie wspomina, że tak szybko ulega degradacji.

Nie tylko Kuba Klawiter skarży się na jakość etui z tkaniny FineWoven z MagSafe do iPhone’a 15 (Pro)

Już zaraz po premierze iPhone’a 15 i nowego etui z tkaniny FineWoven pojawiły się pierwsze głosy krytyki wobec tego ostatniego. Wiele osób zdecydowało się je szybko zwrócić do sklepu. Nie brakuje też opinii, że akcesorium nie jest warte tej ceny, lecz jest to cena typowa dla Apple. Niestety, nie idzie ona w parze z jakością. Jeśli zatem szanujecie swoje pieniądze i nerwy, to dla własnego spokoju kupcie etui, które po trzech miesiącach nie będzie wyglądało jak to z tkaniny FineWoven.