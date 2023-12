ASUS zmienia strategię odnośnie smartfonów. Będziesz tęsknić?

ASUS ewidentnie przestał sobie radzić na rynku smartfonów, przynajmniej tych mainstreamowych, gdyż te przeznaczone dla graczy to zupełnie inna para kaloszy. Tajwańczycy nie zamierzają jednak siedzieć z założonymi rękami – planują (dosłownie) dużą zmianę.

Rozmiar ma znaczenie

Na przestrzeni lat oferta smartfonów tajwańskiego producenta mocno się zmieniała. W ostatnim czasie firma znacznie ograniczyła liczbę modeli w portfolio. Dla „przeciętnego Kowalskiego” w 2021, 2022 i 2023 roku przygotowano po tylko jednym urządzeniu – Zenfone 8, Zenfone 9 i Zenfone 10. Całą trójkę łączą ekran o relatywnie niewielkiej przekątnej i kompaktowe wymiary.

Jako że ASUS nie jest wymieniany w rankingach największych dostawców smartfońow na świecie, nie wiemy, ile Zenfone’ów ostatnich trzech generacji sprzedano. Opierając się jednak na najnowszych informacjach, wnioskujemy, że nie na tyle dużo, aby Tajwańczykom opłacało się wprowadzić na rynek czwarty podobny model.

W bazie Bluetooth SIG opublikowano dziś listę trzech nowych modeli marki ASUS – obok ROG Phone 8 i ROG Phone 8 Pro widnieje na niej również… Zenfone 11 Ultra. To jednoznacznie sugeruje, że znów powinniśmy spodziewać się całkowitej zmiany podejścia do smartfonów dla „masowego klienta”. Dopisek „Ultra” zawsze oznacza, że specyfikacja urządzenia jest wyśrubowana do granic możliwości.

A że najnowsze, zaawansowane technologie potrzebują sporo miejsca i dużo prądu, smartfony z dopiskiem „Ultra” zawsze są po prostu duże – trudno stworzyć tego typu urządzenie w kompaktowej formie (jedną z największych przeszkód jest konieczność zamontowania akumulatora o stosownie dużej pojemności). W związku z tym nie widać szans na to, aby Zenfone 11 Ultra miał podobną wielkość jak Zenfone 10.

Więcej na swój temat ASUS Zenfone 11 Ultra może zdradzić już wkrótce

Jeśli przyjrzeliście się załączonej wyżej grafice, z pewnością zauważyliście, że przy Zenfone 11 Ultra, w sekcji Opis, widnieje informacja, że to ROG Phone Product with Bluetooth functions. Sugeruje to, że nowy Zenek może być po prostu przebrandowanym ROG Phone 8, aczkolwiek z pewnością w zupełnie innej, niegamingowej obudowie.

Jeżeli ten trop okaże się dobry, to już niedługo stanie się jasne, co może zaoferować Zenfone 11 Ultra, gdyż ASUS oficjalnie zapowiedział rychłą premierę serii ROG Phone 8. Co więcej, dodał też, że będzie ona „wykraczała poza gaming”, co wskazuje na duże możliwości nie tylko w grach, ale również w innych aspektach, w tym fotograficznym, którym często jest słabą stroną tego typu konstrukcji.

Jeśli faktycznie ASUS zdołał „podkręcić” aparat w ROG Phone 8, to zdecydowanie ułatwi mu to przebrandowanie go na Zenfone 11 Ultra, od którego klienci z pewnością będą oczekiwać topowej jakości aparatu oraz wydajności. Jednocześnie nie spodziewamy się, aby Tajwańczycy wprowadzili na rynek model Zenfone 11 – prawdopodobnie ponownie ograniczą się do tylko jednego smartfona „dla mas”.