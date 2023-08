Znane smartfony znikną z rynku. Szkoda i nie szkoda

Choć nie miał wielkiej i rozbudowanej gamy smartfonów, to przynajmniej wyróżniał się na tle konkurencji. Tymczasem okazuje się, że rywalizacja z iPhone’em 13 i Samsungiem Galaxy S23 to za mało, i ASUS może niedługo zamknąć oddział zajmujący się smartfonami z serii Zenfone.

Kompaktowy, flagowy smartfon

Ostatnim, flagowym urządzeniem ze stajni ASUSA jest Zenfone 10. Kosztujący 3799 złotych w swojej najbardziej budżetowej wersji z 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane smartfon przypadł do gustu Kubie podczas testów. Flagowy układ mobilny został zoptymalizowany w tym modelu wzorowo, a wyświetlacz czy głośniki nie odstawały jakością od reszty flagowej stawki. No i nie zapominajmy o unikalnej cesze, jaką jest przekątna ekranu poniżej 6 cali. Ze świecą szukać tak kompaktowych smartfonów.

ASUS Zenfone 10 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Czy ASUS Zenfone 10 podpadł czymś konkretnym, że nie dostał 10 na 10? Stylistycznie można było zastosować cieńsze ramki, dobrą baterię sparować z szybszym ładowaniem, a aparaty i wsparcie aktualizacjami mogłyby przypominać te z Samsunga Galaxy S23. Mimo wszystko to świetne urządzenie, które w pełni zasługuje na 8,6/10. Czasami jednak „świetny” to za mało, żeby utrzymać się w stawce.

ASUS pakuje zabawki?

Źródłem informacji dot. mobilnego działu ASUSA jest tajwański serwis TechNews. W czerwcu firma przechodziła restrukturyzację, która dotknęła dział PC, skutkiem czego były zwolnienia pracowników. Teraz widmo reorganizacji wisi nad działem smartfonów. W efekcie tych działań Zenfone 10 stałby się ostatnim urządzeniem od ASUSA z serii Zenfone.

ASUS ROG Phone 7 Ultimate (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Co natomiast z ROG Phone’em? Na tę chwilę nie ma mowy o tym, że Tajwańczycy i na nim postawią krzyżyk, lecz trzeba pamiętać, że gamingowe telefony od jakiegoś czasu nie radzą sobie najlepiej. Na rynku wciąż funkcjonują takie marki jak REDMAGIC, jednak niepewna przyszłość Black Shark i rezygnacja ze smartfonów Legion przez Lenovo nie świadczą zbyt dobrze o kondycji tej gałęzi rynku.

Czy wieści z Tajwanu okażą się prawdziwe? Myślę, że jest to całkiem możliwe. Wydawanie dwóch serii urządzeń skupionych wokół mocno niszowej klienteli (mobilni gracze oraz fani małych smartfonów) w dzisiejszych czasach może być niewystarczające, aby utrzymać się na powierzchni.

Gdyby ASUS oferowałby bardziej zróżnicowaną ofertę i zapewnił dłuższe wsparcie aktualizacjami, to wydawałoby mi się to mniej prawdopodobne. Jeżeli jednak zakulisowe informacje okażą się prawdą – nie będę zdziwiony, choć będzie mi brakować opcji wpisania kompaktowych Zenków na listy „małe smartfony do polecenia”.