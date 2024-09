Duża moc w ładnym wydaniu. Asus przedstawia nowe Zenbooki w Polsce

Laptop Asus Zenbook S 14 (UX5406) oficjalnie wylądował w polskich sklepach. To wyjątkowo smukły, a przy tym solidny, wydajny i funkcjonalny komputer przenośny, który może okazać się interesującą propozycją dla całkiem szerokiej grupy odbiorców.

Premiera Asus Zenbook S 14 (UX5406) – smukły laptop Copilot+ PC

Na polskim rynku zadebiutował laptop Asus Zenbook S 14 (UX5406), będący jednym z najsmuklejszych reprezentantów kategorii Copilot+ PC, który poza wysoką wydajnością oferują jeszcze dostęp do sztucznej inteligencji przetwarzającej dane bezpośrednio na urządzeniu. Odpowiada tu za to NPU z 48 TOPS mocy obliczeniowej, zintegrowany z procesorem Intel Core Ultra Series 2.

Asus Zenbook S 14 (UX5406) / fot. Asus

Z potężnym procesorem współpracuje pamięć LPDDR5X (maksymalnie 32 GB). W środku znajduje się także SSD o pojemności do 1 TB, moduły łączności bezprzewodowej (Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4) oraz akumulator o pojemności 72 Wh, który – według producenta – gwarantuje „całodniową pracę na jednym ładowaniu”. O wysoki komfort pracy dba również zaawansowany system chłodzenia z komorą parową wyposażoną w dwa wentylatory IceBlade.

Nowy Zenbook ma świetny ekran – i do pracy, i do zabawy

Zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, laptop został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 14 cali. Jest to konkretnie panel typu OLED, zapewniający dużą przestrzeń roboczą, dzięki rozdzielczości 2880×1800 pikseli. Cechuje go również częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz jasność dochodząca do 500 nitów. W sprzedaży dostępne są też modele z ekranem dotykowym, który poza tym jednym detalem ma dokładnie takie same parametry.

Taki wyświetlacz pozwala na komfortową pracę, ale też tworzy dobre warunki do oddawania się rozrywce. W tym kontekście warto również wspomnieć o czterech głośnikach z obsługą Dolby Atmos. Wisienką na torcie jest zaś duży touchpad o proporcjach 16:10, który obsługuje inteligentne gesty: ruchem palca można na przykład zmienić jasność ekranu, regulować głośność czy też przewijać odtwarzane materiały wideo.

Nad touchpadem znajduje się oczywiście klawiatura – z charakterystycznym dla tej kategorii urządzeń klawiszem Copilot. Jego wciśnięcie uruchamia funkcje sztucznej inteligencji w systemie Windows 11. Producent zadbał też o bezpieczeństwo, między innymi poprzez procesor Microsoft Pluton, funkcję Windows Passkeys odpowiedzialną za przechowywanie danych uwierzytelniających czy też technologię rozpoznawania twarzy z automatycznym logowaniem i wylogowywaniem.

Smukły, lekki, estetyczny. Ile kosztuje laptop Asus Zenbook S 14 (UX5406)?

Wszystko to zamknięte zostało w obudowie wykonanej z Ceraluminum, a więc hybrydowego tworzywa ceramicznego o wysokiej wytrzymałości. Laptop ma jedynie 1,1-1,3 cm grubości i waży zaledwie 1,2 kg. Mimo to oferuje pełny zestaw złączy: dwa porty Thunderbolt 4 oraz po jednym USB 3.2 Gen 2 typu A, HDMI 2.1 i audio mini jack.

Laptop Asus Zenbook S 14 (UX5406) oficjalnie trafił już do sprzedaży w Polsce. Ceny rozpoczynają się od 6999 złotych, ale do wyboru jest kilka różnych konfiguracji, jak również dwa warianty kolorystyczne: szary (Zumaia Gray) i biały (Scandinavian White).