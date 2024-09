Starsze Chromecasty i inne urządzenia z Google TV otrzymają nowe funkcje

Google TV to platforma telewizyjna, oparta na systemie Android. Znajdziemy ją na telewizorach, projektorach, a także w przystawkach, takich jak Chromecasty. Technologiczny gigant powiadomił o nowościach, jakie trafią do tych urządzeń. Co ciekawe, funkcje mają być obsługiwane także przez starsze sprzęty.

Twój telewizor i Chromecast z Google TV obsłużą inteligentny dom

W Google TV zmieni się naprawdę wiele. Użytkownicy w pierwszej kolejności zauważą nowy panel główny. Pojawi się w nim zakładka z inteligentnymi urządzeniami domowymi. Dzięki niej z poziomu telewizora możliwe będzie podglądanie widoku z zainstalowanych kamer czy też włączanie i wyłączanie świateł, termostatów i klimatyzatorów.

Google zapowiedział też nowy rodzaj powiadomień z dzwonka do drzwi. Domownicy wyposażeni w takie urządzenie będą mogli na dużym ekranie sprawdzić, kto ich odwiedził i to bez przerywania odtwarzania treści. A jeśli pilot się zgubi, użytkownik może sterować Smart Homem za pomocą komend głosowych Asystenta Google.

Sztuczna inteligencja i sport w Google TV

Zmienić ma się także sposób wyświetlania wygaszaczy ekranu Ambient. Google zapowiedział, że użytkownik otrzyma możliwość tworzenia projektów z pomocą sztucznej inteligencji czy wyświetlania zdjęcia z Google Photos.

Amerykańscy posiadacze urządzeń z Google TV otrzymali też ulepszenia dotyczące treści sportowych w zakładce For You. Użytkownicy mogą śledzić bieżące wydarzenia. Gigant powiadomił też o rozszerzonych przeglądach najlepszych filmów i programów, które będą personalizowane za pomocą sztucznej inteligencji Gemini.

Nowe funkcje będą udostępniane wszystkim urządzeniom z Google TV – również starszym Chromecastom – od 24 września 2024 roku. Pozostaje więc tylko czekać na możliwość pobrania i zainstalowania aktualizacji!

Jak wspomniał gigant – lista urządzeń opartych o aktualizowaną platformę jest coraz dłuższa. Według szacunków przedsiębiorstwa – system obejmuje 270 milionów aktywnych sprzętów. Niedawno marka pochwaliła się urządzeniem Google TV Streamer, wprowadzanym na amerykański rynek. System jest też rozpowszechniany na telewizorach Hisense czy TCL, a także projektorach Vankyo, Epson i Xgimi, oraz w kolejnych krajach – tym razem w Tajlandii, Indonezji, Wietnamie i na Filipinach.