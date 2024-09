Wielka premiera Intela. Procesory Core Ultra 200V to potęga

Oczekiwanie dobiegło końca – procesory Intel Core Ultra Series 2 oficjalnie ujrzały światło dzienne. Amerykański producent obiecuje najszybsze rdzenie w historii, nawet o 50% niższe zużycie energii, najlepsze zintegrowane jednostki graficzne na pokładach i pierwszorzędną wydajność w kontekście sztucznej inteligencji.

Wielka premiera Intel Core Ultra 200V

Intel Core Ultra 200V to najnowsza seria procesorów do AI PC, a więc laptopów nowej generacji, zoptymalizowanych pod kątem sztucznej inteligencji przetwarzanej lokalnie. Ale przejdźmy do konkretów…

Procesor Intel Core Ultra V200 przykuwa wzrok (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Procesory z serii Intel Core Ultra 200V zostały wyposażone w rdzenie P i E nowej generacji: odpowiednio Lion Cove i Skymont. Te pierwsze, poza wyższą wydajnością, oferują udoskonalony subsystem pamięci i nawet 12 MB współdzielonego cache’u L3. Drugie zaś zostały zoptymalizowane pod kątem mocy, jak i kultury pracy.

Intel zdecydował się na zamontowanie po 4 rdzenie każdego rodzaju. Te wydajniejsze (P) cechują się częstotliwością taktowania sięgającą 5,1 GHz w trybie Max Turbo, z kolei energooszczędne (E) oferują maksymalnie 3,7 GHz. Producent zadbał też o akcelerację Turbo Boost Technology 2.0 oraz „inteligentne” rozwiązania optymalizujące, w tym Adaptive Boost i Dynamic Tuning.

Procesor Intel Core Ultra V200 daje potężnego kopa pod względem wydajności (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Nie tylko CPU. Na pokładzie też ultrawydajne GPU i NPU

Nowe procesory mają również zintegrowane jednostki graficzne Intel Arc z 8 rdzeniami Xe 2 i 8 MB cache. Producent zwraca uwagę na fakt, że jest to pierwsze GPU z wbudowaną pamięcią LPDDR, obsługujące biblioteki DirectX 12 Ultimate. Zapowiada także wyjątkowo efektywne skalowanie przy użyciu sztucznej inteligencji oraz dostęp do ray tracingu.

Jak to nowe GPU sprawdza się w praktyce? Będąc na wydarzeniu premierowym mieliśmy okazję to sprawdzić i… cóż, naprawdę nieźle. W benchmarku 3DMark Solar Bay zintegrowany układ Intel Arc 140V osiągnął 15 694 punktów, a podczas realnej rozgrywki było równie dobrze.

Przy średnich ustawieniach graficznych i rozdzielczości Full HD uzyskaliśmy średnio 73 kl./s w Shadow of the Tomb Raider i 61 kl./s w Cyberpunk 2077. W Dota 2 zaś można liczyć na 56-62 kl./s.

Zintegrowane GPU Intel Arc 140V świetnie sprawdza się w grach, Full HD / średnie ustawienia graficzne (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Dopełnieniem całości jest nowa jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych przez sztuczną inteligencję (NPU). Zapewnia dwukrotny wzrost przepustowości i moc obliczeniową sięgającą aż 48 TOPS. W połączeniu z 67 TOPS-ami oferowanymi przez GPU i mocą obliczeniową CPU daje to naprawdę olbrzymie możliwości, na poziomie ponad 120 TOPS.

Oprócz tego procesory Intel Core Ultra Series 2 cechują się również pełną kompatybilnością ze współczesnymi standardami, takimi jak Thunderbolt 4, Thunderbolt Share czy Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 7 (z transferami dochodzącymi do 5,8 Gb/s).

Skoro jesteśmy już przy transferach, nie można by też nie wspomnieć o tym, że nowe procesory są kompatybilne z pamięcią LPDDR5X o przepustowości nawet 8533 MT/s!

Tak prezentują się najważniejsze elementy specyfikacji procesora Intel Core Ultra V200 (fot. Intel)

A po więcej szczegółów i informacje na temat poszczególnych modeli odsyłam do poniższej tabelki.

Cała rodzina Intel Core Ultra Series 2 – specyfikacja i porównanie

Ultra 9 288V Ultra 7 268V Ultra 7 266V Ultra 7 258V Ultra 7 256V Ultra 5 238V Ultra 5 236V Ultra 5 228V Ultra 5 226V Liczba rdzeni

(P + E) 8

(4 + 4) 8

(4 + 4) 8

(4 + 4) 8

(4 + 4) 8

(4 + 4) 8

(4 + 4) 8

(4 + 4) 8

(4 + 4) 8

(4 + 4) Liczba wątków 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Cache (LLC) 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB Maks. wydajność rdzeni P 5,1 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 4,8 GHz 4,8 GHz 4,7 GHz 4,7 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz Maks. wydajność rdzeni E 3,7 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz Procesor graficzny (GPU) Intel Arc 140V Intel Arc 140V Intel Arc 140V Intel Arc 140V Intel Arc 140V Intel Arc 130V Intel Arc 130V Intel Arc 130V Intel Arc 130V Maks. taktowanie GPU 2,05 GHz 2,0 GHz 2,0 GHz 1,95 GHz 1,95 GHz 1,85 GHz 1,85 GHz 1,85 GHz 1,85 GHz Moc obliczeniowa GPU 67 TOPS 66 TOPS 66 TOPS 64 TOPS 64 TOPS 53 TOPS 53 TOPS 53 TOPS 53 TOPS Moc obliczeniowa NPU 48 TOPS 48 TOPS 48 TOPS 47 TOPS 47 TOPS 40 TOPS 40 TOPS 40 TOPS 40 TOPS Typ RAM LPDDR5X

8533 MT/s LPDDR5X

8533 MT/s LPDDR5X

8533 MT/s LPDDR5X

8533 MT/s LPDDR5X

8533 MT/s LPDDR5X

8533 MT/s LPDDR5X

8533 MT/s LPDDR5X

8533 MT/s LPDDR5X

8533 MT/s Ilość RAM 32 GB 32 GB 16 GB 32 GB 16 GB 32 GB 16 GB 32 GB 16 GB Interfejs 4x PCIe Gen 5

4x PCIe Gen 4

3x Thunderbolt 4

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 4x PCIe Gen 5

4x PCIe Gen 4

3x Thunderbolt 4

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 4x PCIe Gen 5

4x PCIe Gen 4

3x Thunderbolt 4

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 4x PCIe Gen 5

4x PCIe Gen 4

3x Thunderbolt 4

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 4x PCIe Gen 5

4x PCIe Gen 4

3x Thunderbolt 4

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 4x PCIe Gen 5

4x PCIe Gen 4

3x Thunderbolt 4

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 4x PCIe Gen 5

4x PCIe Gen 4

3x Thunderbolt 4

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 4x PCIe Gen 5

4x PCIe Gen 4

3x Thunderbolt 4

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 4x PCIe Gen 5

4x PCIe Gen 4

3x Thunderbolt 4

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 Moc

(min. / podst. / Turbo) 17 / 30 / 37 W 8 / 17 / 37 W 8 / 17 / 37 W 8 / 17 / 37 W 8 / 17 / 37 W 8 / 17 / 37 W 8 / 17 / 37 W 8 / 17 / 37 W 8 / 17 / 37 W

Jednak Intel nie zatrzymuje się na zwiększaniu wydajności. Równocześnie zadbał o efektywność energetyczną, dzięki czemu laptopy z tymi nowymi procesorami spokojnie mają działać nawet 20 godzin.

Procesor Intel Core Ultra V200 (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Już niebawem wszystko będzie jasne

Na pokaz rzeczywistych możliwości tych procesorów nie będzie trzeba długo czekać. Już teraz bowiem wystartowała przedsprzedaż pierwszych urządzeń napędzanych przez jednostki z serii Ultra 200V. Mowa o sprzęcie takich producentów, jak Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, MSI czy Samsung.

Rynkowy debiut tych urządzeń został natomiast zaplanowany na 24 września bieżącego roku. Pozostaje więc już tylko uzbroić się w cierpliwość.