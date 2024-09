Nadszedł ich czas. Apple wysyła te Maki i MacBooki na emeryturę

Firma Apple zaktualizowała swoje listy produktów, których wsparcie dobiega końca. W zestawieniu urządzeń określanych jako „vintage” pojawiły się trzy modele, a klasyfikację „przestarzały” otrzymało osiem komputerów.

Apple wysyła stare Maki na emeryturę

Komputery Apple z rodziny Mac, iMac i MacBook są znane z długowieczności i niezawodności. Niemniej nawet ich życie w którymś momencie musi się skończyć. Amerykański gigant stosuje w tej kwestii dość jasne reguły: najpierw umieszcza urządzenie na liście „vintage”, a następnie klasyfikuje je jako „przestarzałe”.

Gdy model trafia na listę „vintage”, to znaczy, że jego historia zbliża się już ku końcowi. Użytkownicy nadal mogą liczyć na aktualizacje oprogramowania, ale problematyczny może okazać się ich ewentualny serwis, ponieważ części zamienne nie są już dłużej produkowane.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku modeli oznaczonych jako „przestarzały”. Zwykle Apple klasyfikuje w ten sposób sprzęt po 7 latach od zakończenia oficjalnej dystrybucji. Dla takich urządzeń aktualizacje mogą już nie być dostępne, a naprawy często nie są realizowane – ze względu na brak części. Wyjątkiem jest akumulator, który bywa wymieniany nawet w 10-letnich laptopach.

Które komputery Mac i MacBook są już przestarzałe?

W tym tygodniu obie listy zostały uzupełnione przez firmę Apple. Nowe Maki na liście „vintage” to:

MacBook Air (13 cali / 2018),

MacBook Pro (13 cali / 2018),

MacBook Pro (13 cali / 2017).

Dołączają one do innych modeli w zestawieniu, mianowicie:

MacBook Air (11 cali / 2015),

MacBook Air (13 cali / 2019),

MacBook Pro (15 cali / 2018),

MacBook Pro (15 cali / 2017),

MacBook Pro (15 cali / 2015),

iMac (21,5 cala / 2013),

iMac 4K (21,5 cala / 2017),

iMac 5K (27 cali / 2017),

Mac mini (2014),

Mac Pro (2012).

Z kolei nowe Maki na liście „przestarzałych” modeli to:

MacBook (12 cali / 2016),

MacBook Air (13 cali / 2015),

MacBook Pro (13 cali / 2016),

MacBook Pro (13 cali / 2015),

MacBook Pro (15 cali / 2016),

iMac (21,5 cala / 2015),

iMac 4K (21,5 cala / 2015),

iMac 5K (27 cali / 2015).

Jeśli masz któryś z tych komputerów, to najwyższy czas, by rozejrzeć się za czymś nowszym. Nie trzeba rzucać się na zakupy od razu, ale warto mieć to z tyłu głowy.

Aby się na to przygotować, sprawdź naszą recenzję MacBooka Air (15 cali) z M3, a także test MacBooka Pro (14 cali) z M3.