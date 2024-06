Pierwsze laptopy Copilot+ PC dostępne w Polsce. Nawet za ponad 11 tysięcy

Copilot+ PC to nowa kategoria urządzeń, które dzięki chipom NPU mają zapewnić niedostępne na innych sprzętach funkcje. Microsoft był jednym z pierwszych producentów, który zaprezentował takie konstrukcje, a dziś wprowadza je do sprzedaży w Polsce.

Pierwsze laptopy Copilot+ PC dostępne w Polsce. Ile trzeba za nie zapłacić?

Microsoft ogłosił dziś, że zaprezentowane w maju 2024 roku urządzenia z serii Surface są już dostępne w Polsce. Klienci mają bardzo duży wybór. Surface Laptop można kupić w następujących konfiguracjach i cenach:

13,8 cala, procesor Qualcomm Snapdragon X Plus (10 rdzeni), 16 GB RAM, 256 GB SSD za 5399 złotych,

13,8 cala, Qualcomm Snapdragon X Plus (10 rdzeni), 16 GB RAM, 512 GB SSD za 6499 złotych,

13,8 cala, Qualcomm Snapdragon X Elite (12 rdzeni), 16 GB RAM, 512 GB SSD za 7399 złotych,

13,8 cala, Qualcomm Snapdragon X Elite (12 rdzeni), 16 GB RAM, 1 TB SSD za 8499 złotych,

15 cali, Qualcomm Snapdragon X Elite (12 rdzeni), 16 GB RAM, 256 GB SSD za 6999 złotych,

15 cali, Qualcomm Snapdragon X Elite (12 rdzeni), 16 GB RAM, 512 GB SSD za 7999 złotych,

15 cali, Qualcomm Snapdragon X Elite (12 rdzeni), 16 GB RAM, 1 TB SSD za 9199 złotych,

15 cali, Qualcomm Snapdragon X Elite (12 rdzeni), 32 GB RAM, 1 TB SSD za 11199 złotych.

Surface Pro jest natomiast dostępny w niżej wymienionych konfiguracjach:

Qualcomm Snapdragon X Plus (10 rdzeni), 16 GB RAM, 256 GB SSD za 5399 złotych,

Qualcomm Snapdragon X Plus (10 rdzeni), 16 GB RAM, 512 GB SSD za 6499 złotych,

Qualcomm Snapdragon X Elite (12 rdzeni), 16 GB RAM, 512 GB SSD za 7999 złotych,

Qualcomm Snapdragon X Elite (12 rdzeni), 16 GB RAM, 1 TB SSD za 8999 złotych,

Qualcomm Snapdragon X Elite (12 rdzeni), 32 GB RAM, 1 TB SSD za 10999 złotych.

Co ważne: wersje z procesorem Qualcomm Snapdragon X Plus mają ekran LCD, natomiast warianty z układem Qualcomm Snapdragon X Elite wyświetlacz OLED.

Zarówno nowy Surface Laptop, jak i Surface Pro Copilot+ PC są dostępne w oficjalnym sklepie Microsoftu oraz Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD i x-kom (to linki afiliacyjne – korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, za co dziękujemy!). Najdroższe konfiguracje z 32 GB RAM kupicie wyłącznie na stronie Microsoftu.

Co wyróżnia urządzenia z serii Copilot+ PC?

Laptopy i inne konstrukcje z serii Copilot+ PC cechują się przede wszystkim długim czasem pracy na akumulatorze – w przypadku Surface Laptop sięga on nawet 22 godzin (dotyczy wersji 15 calowa), a Surface Pro 14 godzin. Ponadto dzięki chipowi NPU o wydajności do 40 TOPS użytkownicy dostaną dostęp do wielu funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję. W tym wzbudzającej wiele kontrowersji Recall, która może rejestrować wszystko, co robi na komputerze użytkownik.