Z Google Maps w Android Auto już nie pomylisz pasa ruchu

Użytkownicy zauważyli kolejne, choć subtelne zmiany w nawigacji Mapy Google dla Android Auto. Kierowcy będzie łatwiej podążać właściwym pasem ruchu.

Nowości w samochodowych Mapach Google

Google Maps to jedna z najbardziej znanych nawigacji na świecie. Znajdziemy ją w postaci aplikacji nie tylko na smartfonach czy tabletach, ale również na komputerach w przeglądarce. Jest jeszcze jedno miejsce, w którym Mapy są niezwykle przydatne – na wyświetlaczach samochodowych w pojazdach obsługujących systemy Android Auto lub Android Automotive.

Aby móc skorzystać z platformy Android Auto trzeba posiadać – co raczej oczywiste – pojazd obsługujący ten system. Poza tym konieczne jest wyposażenie się w smartfon oparty o system Android 9.0 Pie lub wyższy – wymóg zmienił się w lipcu 2024 roku. W przypadku tej wersji Androida aplikacja jest już instalowana domyślnie i nie trzeba pobierać jej ze sklepu Play.

We wrześniu 2024 roku pojawiło się kilka ciekawych aktualizacji w aplikacji Mapy dla Android Auto. Na początku miesiąca odkryto ślady asystenta Gemini. Użytkownicy zauważyli też nowy, wyczekiwany przycisk, który pozwala na szybkie zgłaszanie zdarzeń na drodze. Poza tym technologiczny gigant udostępnił funkcję Dodaj przystanek, dzięki czemu możemy szybko uzupełnić planowaną trasę o miejsce, w którym chcemy się zatrzymać. Teraz dostrzeżono kolejne, choć niewielkie, odświeżenie.

Google Maps w Android Auto stanie się bardziej przejrzysty

Google aktualizuje funkcję wskazywania właściwego pasa ruchu, która pomoże kierowcy bezpośrednio w trakcie jazdy po zaplanowanej trasie. Opcja ta była dostępna już wcześniej, jednak zmienia się jej forma. Teraz ma cechować się większą przejrzystością i czytelnością informacji.

Wskazówki do zmiany pasa ruchu to strzałki sugerujące kierowcy, na którym pasie powinien się znajdować, aby bez problemu dotrzeć do celu – kto korzysta z Map Google, z pewnością je kojarzy. Pomiędzy strzałkami ma znaleźć się nieco więcej przestrzeni, co wpłynie na lepszą przejrzystość. Wcześniej elementy te były nieco bardziej ściśnięte i mniejsze. Dodatkowo, kierunki pasów ruchu oraz kierunek, w którym powinien podążać kierowca, były podzielone na różne bloki – wraz z aktualizacją mają znaleźć się w jednej ramce.

Zmiana jest niewielka, jednak z pewnością wspomoże kierowcę, szczególnie w miejscach, które odwiedza samochodem po raz pierwszy. Jak donosi portal 9to5google, odświeżenie tej funkcji prawdopodobnie jest częścią aktualizacji Map Google zapowiedzianej w lipcu 2024 roku dla Android Auto.