ASUS ROG Phone 7 zachwyci specyfikacją. Wiemy, kiedy pojawi się na rynku

Marka ASUS już nieraz pokazywała, że potrafi tworzyć bardzo wydajne smartfony, przeznaczone do mobilnego gamingu. Teraz firma szykuje się do premiery najnowszej generacji swojej mocarnej serii – ASUS ROG Phone 7. Trzeba przyznać, że będzie to sprzęt, który zachwyci swoją specyfikacją. Wiemy też, kiedy pojawi się na rynku.

Specyfikacja, czyli wydajność na pierwszym miejscu

Ostatnie smartfony z serii ROG Phone były niemałym zaskoczeniem, ponieważ w modelach ROG Phone 6D oraz ROG Phone 6D Ultimate znalazł się procesor MediaTek – był to dokładnie Dimensity 9000+. Nieoficjalne doniesienia wskazują jednak, że w ASUS ROG Phone 7 producent tradycyjnie zastosuje chipset Qualcomma. Ma być to Snapdragon 8 Gen 2. Jeden z najbardziej wydajnych procesorów przeznaczonych do urządzeń mobilnych będzie wspierany przez 16 GB RAM LPDDR5X. ASUS zaserwuje klientom w tym modelu również szybką pamięć wewnętrzną w standardzie UFS 4.0.

ASUS ROG Phone 6 (fot. Tabletowo.pl)

Najwyższej jakości wrażenia z gry zapewnić ma wyświetlacz E4 AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 165 Hz. Nad ekranem znajdzie się 32 Mpix aparat do selfie. Z kolei na tylnym panelu producent umieści 50 Mpix aparat główny oparty na sensorze Sony IMX766, 13 Mpix sensor połączony z obiektywem ultraszerokokątnym, a także dodatkowy 5 Mpix aparat.

Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów ASUS ROG Phone 7 odpowiedzialny będzie akumulator o pojemności 6000 mAh, który wesprze szybkie ładowanie przewodowe o mocy 65 W. Według doniesień, smartfon otrzyma klasę pyłoszczelności i wodoszczelności na poziomie IP54, a waga urządzenia nie powinna przekroczyć 240 gramów.

ASUS ROG Phone 7 – kiedy premiera?

Specyfikacja urządzenia nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez producenta, jednak data zbliżającej się premiery już tak. Na oficjalnym profilu ASUS ROG na Twitterze marka zamieściła grafikę informującą, że najnowszy ASUS ROG Phone 7 pojawi się oficjalnie na rynku 13 kwietnia. Wydarzenie zaplanowane jest na godzinę 14:00 czasu polskiego.

Grafika promująca premierę ASUS ROG Phone 7 (źródło: Twitter @ASUS_ROG)

Spekuluje się, że tegoroczna seria gamingowych smartfonów ASUS będzie uboższa o model z dopiskiem „Pro”. Informacje pojawiające się w sieci sugerują, że w jej skład wejdą tylko dwa smartfony: ASUS ROG Phone 7 oraz ROG Phone 7 Ultimate. Cena nie została jeszcze potwierdzona, jednak doniesienia mówią, że podstawowy model, czyli ROG Phone 7, zostanie wyceniony na 3999 juanów, tj. równowartość ~2510 złotych.