Ten Chromebook ASUSA ma nie tylko wbudowany rysik, ale jest też odporny na przeciwności losu

ASUS cały czas rozwija swoje chromebookowe imperium, prezentując kolejne propozycje dedykowane różnym odbiorcom. Tym razem tajwański gigant technologiczny przygotował coś dla osób potrzebujących kompaktowego, wielofunkcyjnego urządzenia na co dzień. Chromebook CM14 może okazać się drugą ręką studenta.

ASUS Chromebook CM14 Flip – wbudowany rysik to nie koniec jego zalet

Nauka i praca zdalna/hybrydowa to coś zupełnie normalnego w dzisiejszych czasach, jednak potrzebujemy do tego odpowiedniego sprzętu – komputera bądź laptopa, który sprosta określonym zadaniom. Chromebooki sprawdzają się tu nierzadko idealnie, ponieważ są proste w użyciu i działają wiele godzin na baterii.

ASUS, chcąc odpowiedzieć na wymagania obecnych czasów, wprowadza na rynek dwa nowe modele: Chromebook CM14 Flip i CM14, które są bliźniaczo podobnymi konstrukcjami, różniącymi się przede wszystkim specyfikacją ekranu. Wersja z dopiskiem „Flip” została wyposażona w 14-calowy, dotykowy wyświetlacz z zawiasem 360°, umożliwiającym pracę zarówno w trybie laptopa, jak i tabletu (ale i też namiotu), podczas gdy wariant podstawowy ma do dyspozycji zawias 180°. CM14 Flip ma też w obudowie slot na rysik do obsługi ekranu, który przyda się na przykład do tworzenia notatek na zajęciach.

Oba Chromebooki zostały wyposażone w procesor MediaTek Kompanio 520, który ma zapewnić nawet 15 godzin pracy na baterii. Co ciekawe, 15-sekundowe ładowanie zaoferuje do 45 minut działania sprzętu, a to wydaje się opcją idealną dla tych, którzy żyją w pośpiechu. Urządzeniom nie brakuje modułów łączności WiFi 6 i Bluetooth, a także wystarczającego zestawu portów: 2x USB-A, USB-C i audio 3,5 mm.

ASUS serwuje także szereg udogodnień. Sprzęt jest odporny na przeciwności losu

Co ciekawe, ASUS sprawił, że są to odporne laptopy. Mają certyfikat MIL-STD 810H, który wskazuje, że upadek z biurka nie powinien być równoznaczny ze zniszczonym sprzętem. Ponadto klawiatura Chromebooków CM14 jest odporna na zachlapania i według producenta powinna przetrwać zalanie do 405 cm3 wody. Oznacza to, że laptopy są odporne na przeciwności losu, co z pewnością trzeba zaliczyć jako plus.

Na koniec dodam, że klawiatura i touchpad (a także powierzchnia wokół niego) zostały pokryte specjalną powłoką antybakteryjną, co pomaga zachować sprzęt w czystości. Na razie nie wiemy, ile będą kosztowały nowości z serii ASUS Chromebook CM14.