Asus poprawi konsolkę Rog Ally. Premiera już wkrótce

Czekacie na Rog Ally 2? Zanim Asus wprowadzi godnego następcę swojej pierwszej przenośnej konsoli, zajmie się podrasowaniem tego i owego w znanej konstrukcji z 2023 roku.

Jeden z pierwszych

Choć warto pamiętać, że przenośne konsolki, które nie są Nintendo Switch, wydawało wcześniej m.in. GPD, to dopiero konstrukcja opracowana przez Valve tchnęła życie w tę część rynku. Przez dłuższy czas Steam Deck nie miał żadnej realnej konkurencji. W maju 2023 roku wyszedł jednak Asus Rog Ally – i wtedy się zaczęło.

Asus Rog Ally (źródło: Asus)

Swoje urządzenia do dziś zaprezentowało m.in. Lenovo, Logitech, MSI czy Orange Pi. Mijały miesiące, a Asus dowiadywał się coraz więcej o swoim handheldzie – co podobało się graczom, a co woleli, aby zostało usprawnione. Producent spisał wszystkie te informacje i zapowiedział Rog Ally X – PC-konsolkę, którą lepiej traktować jako sprzęt wpół drogi do właściwego następcy. Dlaczego?

Asus Rog Ally X – sztuka uczenia się

Jeżeli chodzi o kilka kluczowych części specyfikacji – nie uświadczymy w nich większych zmian. Sprzęt ponownie otrzyma APU AMD Z1 Extreme oraz 7-calowy ekran LCD, pracujący w zakresie częstotliwości 48-120 Hz oraz wyposażony w VRR. Asus nie wspomina o tym otwarcie, jednak możemy spodziewać się, że konsolka dostanie więcej niż 16 GB RAM, a gniazdo M.2 2230 zostanie zastąpione większym standardem M.2 2280, co umożliwi montaż dłuższych SSD i zwiększy swobodę w wyborze kości.

Konstrukcja ma również zostać przeprojektowana wewnątrz, dzięki czemu będzie łatwiejsza w naprawie, a część elementów sterowania, m.in. gałki analogowe, będzie można wymienić lub ulepszyć. Nie wiadomo, czy zmiany pozbędą się problemu z niedziałającymi kartami microSD, który zgłaszali niektórzy właściciele Rog Ally.

Największa zmiana ma jednak dotknąć akumulator. Shawn Yen, starszy wiceprezes Asusa, w rozmowie z The Verge twierdzi, że firma celuje w coś więcej niż tylko 30-40% więcej pojemności. Odpowiadając na wątpliwości autora, Yen nie wyklucza, że rozgrywka, która trwała wcześniej 1,5 godziny, będzie mogła w Rog Ally X trwać ponad 3 godziny. Oprócz tego możemy spodziewać się odświeżonej nakładki Armory Crate SE 1.5, która umożliwi udostępnianie zapisanej klawiszologii innym graczom, nowy wygląd, lepsze sortowanie oraz opcję szybszego usuwania gier z przestrzeni dyskowej.

Ostatni detal spodoba się natomiast tym, którzy nie są fanami elektroniki w kolorze białym – Asus Rog Ally X ma być dostępny w kolorze czarnym. Zanim jednak przekonamy się, jak dużo zmian zaserwuje producent w swoim handheldzie, musimy poczekać do 2 czerwca 2024 roku. Na ten dzień firma zaplanowała bowiem oficjalną prezentację urządzenia.