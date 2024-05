Zmasowany atak na niską półkę. TCL wypuszcza na rynek serię 50

Czy dysponując niewielkim budżetem, nie można liczyć na dobry smartfon? Firma TCL twierdzi, że jak najbardziej można, obiecując przy okazji premiery serii 50 „funkcje premium dla wszystkich”. I choć sporo w tym, rzecz jasna, marketingu, ostatecznie te nowe modele prezentują się całkiem przyzwoicie.

Łącznie na rodzinę TCL 50 złoży się 8 modeli. Najważniejsze informacje na ich temat poznaliśmy już podczas targów MWC 2024 w Barcelonie, a teraz producent ogłosił wreszcie oficjalną premierę w Polsce. Niestety na raty. Po pierwsze dlatego, że wspomina jedynie o połowie z nich, po drugie – tylko jeden faktycznie jest już dostępny w sprzedaży.

Polska premiera smartfona TCL 505

Póki co kupimy w naszym kraju jedynie model TCL 505. To smartfon wyposażony w 6,8-calowy wyświetlacz LCD z technologią Nxtvision, mającą zapewniać żywą kolorystykę. Rozdzielczość wynosi 1600×720 pikseli (HD+), a częstotliwość odświeżania – 90 Hz.

Procesor MediaTek Helio G36 i 4 GB RAM to duet, który nie pozwala spodziewać się wysokiej wydajności, choć w tych najbardziej podstawowych zadaniach (wykonywanych pojedynczo) płynność nie powinna być najgorsza. Na plus na pewno wyróżniają się za to: akumulator o pojemności 5010 mAh, aparat z matrycą 50 Mpix oraz głośniki stereo. Urządzenie może więc przypaść do gustu oszczędnym użytkownikom, poszukującym smartfona do multimediów.

TCL 505 można kupić za 399 złotych w kolorze czarnym lub niebieskim. Znajdziesz go między innymi w sklepach Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD oraz x-kom.

Kolejne modele z serii TCL 50 gotowe na premierę w Polsce

Już niebawem, a konkretnie w czerwcu, na polskim rynku zadebiutować mają także modele TCL 501 oraz 50 SE. Ten pierwszy stanowi propozycję dla najmniej wymagających – ma 6-calowy wyświetlacz, 2 GB RAM i akumulator 3000 mAh. Cena? 249 złotych.

Z kolei TCL 50 SE to niskopółkowiec ze średniopółkowymi aspiracjami. Ma 6,8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+, aparat 50 Mpix, akumulator 5010 mAh obsługujący szybkie ładowanie z mocą 33 W oraz 6 GB RAM i ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G88. Cena? 599 złotych.

Choć nie znamy jeszcze daty premiery, to wiemy już też, że na europejskim rynku zadebiutuje również smartfon TCL 50 5G z 6,6-calowym wyświetlaczem HD+, 4 GB RAM, procesorem MediaTek Dimensity 6100+, aparatem 50 Mpix z funkcjami sztucznej inteligencji oraz łącznością 5G. Jego polskiej ceny jednak nie poznaliśmy. Producent podał tylko kwotę 149 euro (a to równowartość ~640 złotych).

