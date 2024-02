Kolejna konsola na rynku. Steam Deck będzie mieć konkurencję

Zacięta rywalizacja producentów to dla klientów zawsze optymalny scenariusz. Firmy prześcigają się wtedy, żeby to ich sprzęt był najlepszy, najładniejszy lub najtańszy więc konsumenci mają w czym wybierać. Jak to wygląda w przypadku Orange Pi Neo?

Pomarańczowa nowość

Za konsolkę Neo odpowiada chiński dostawca rozwiązań open source’owych, Orange Pi. Sprzęt wyposażono w chipset AMD Ryzen 7 7840U stosowany w laptopach i oparty na architekturze ZEN 4 i RDNA 3. Podobną technologię spotkamy w APU montowanych w Lenovo Legion GO czy Steam Decku. Dostępne konfiguracje otworzy opcja z 16 GB RAM-u LPDDR5 o taktowaniu 7500 MHz i 512 GB SSD w standardzie PCIe 4.0, a najmocniejsze sprzęty otrzymają 32 GB RAM-u i 2 TB miejsca na dane.

Orange Pi Neo (Źródło: producent)

Urządzenie otrzyma 7-calowy wyświetlacz w rozdzielczości WUXGA (1920×1200 pikseli) o maksymalnej jasności 500 nitów i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Do generowania dźwięku posłużą dwa jednowatowe głośniki. W kwestiach komunikacyjnych producent obiecuje Bluetooth 5.3, dwa porty USB 4.0, jedno gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz slot na karty microSD.

Co się tyczy sterowania, zarówno spusty z tyłu urządzenia, jak i gałki zostaną wyposażone w technologię opartą na czujniku Halla. Aby gamingowej tradycji stało się zadość, pierścienie wokół analogów otrzymają oświetlenie RGB. Miłym dodatkiem jest natomiast wyposażenie Orange Pi Neo w 6-osiowy żyroskop. Po obu stronach urządzenia znajdą się również powierzchnie dotykowe zastępujące myszkę.

Niczym Steam Deck

Specyfikację Orange Pi Neo dopełnia litowo-polimerowe ogniwo o pojemności 50 Wh, 65-watowa ładowarka w zestawie oraz dwa warianty kolorystyczne: czarny i biały. Konstrukcja ma być pozbawiona widocznych śrub, a na froncie pojawi się wzmocnione szkło 2.5D. Wymiary, jakie podaje producent to 259 x 107 x 19,9 mm – urządzenie jest zatem krótsze i smuklejsze od Steam Decka (298 x 117 x 49 mm). Na oficjalnej stronie nie znajdziemy, póki co, informacji dotyczacej wagi konsoli.

A co z zastosowanym systemem operacyjnym? Czy Orange Pi Neo skorzysta z wszechstronności Windowsa 11? A może zamiast tego zobaczymy sprawdzone rozwiązanie w postaci Steam OS? To będzie coś pomiędzy. Sprzęt otrzyma bowiem preinstalowanego Manjaro Linux – system operacyjny opierający się na założeniach Arch Linux, podobnie jak SteamOS 3.

Nie wiadomo, kiedy urządzenie pojawi się na rynku, ani ile będzie kosztować. Choć specyfikacja nie zapowiada rewolucji w handheldowym gamingu, to kto wie, może chociaż cena okaże się konkurencyjna.