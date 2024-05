Huawei wykończy Androida jeszcze w tym roku

Kiedyś wydawało się, że Huawei + Android = WNM, ale gdy Stany Zjednoczone nałożyły na chińską firmę pierwsze sankcje w maju 2019 roku, ta wielka nieskończona miłość zaczęła się powoli kończyć. Po pięciu latach ostatecznie się zakończy.

Pierwsze smartfony z HarmonyOS Next już w tym roku

Według informacji, przekazywanych przez portal Nikkei Asia, smartfony z serii Mate 70, które zadebiutują za kilka miesięcy, będą pierwszymi urządzeniami producenta z systemem HarmonyOS Next. Mimo podobnej nazwy, diametralnie różni się on od HarmonyOS.

Ten ostatni wykorzystuje bowiem między innymi Android Open Source Project, dzięki czemu można na nim zainstalować aplikacje stworzone na system operacyjny Android. Niektóre mogą jednak nie działać wcale lub przynajmniej poprawnie z uwagi na brak Google Mobile Services, czyli GMS.

W Chinach producent instaluje HarmonyOS na wszystkich swoich urządzeniach. W innych krajach natomiast dostarcza z nim tablety i smartwatche, podczas gdy na smartfonach wciąż instalowane jest EMUI, bazujące na Androidzie. Na tę chwilę nic nie wskazuje na to, aby miało się zmienić w najbliższej przyszłości.

Urządzenia Huawei bez Androida od 2024 roku

HarmonyOS Next, w przeciwieństwie do HarmonyOS, jest całkowicie nowym systemem operacyjnym bez elementów Android Open Source Project (AOSP) i z innym jądrem (nie linuksowym). To oznacza, że nie obsłuży on aplikacji przygotowanych na Androida.

W związku z tym wszyscy deweloperzy i firmy muszą napisać nowe wersje swoich programów, jeśli chcą, by były one dostępne na urządzeniach z HarmonyOS Next. Producent prowadzi różne programy, które mają zachęcić do tworzenia aplikacji na jego nowy system operacyjny, choć – jak podaje Nikkei Asia – Tencent Holdings jeszcze nie poinformował, że dostosuje superaplikację WeChat (z której korzysta ponad miliard osób) do HarmonyOS Next.

Prawdopodobnie jednak to zrobi, ponieważ ogromna popularność (wcześniej) serii Huawei Mate 60 i (teraz) Huawei Pura 70 wskazuje, że Huawei znów zaczyna liczyć się na rynku smartfonów w Chinach. To sygnał dla twórców aplikacji, że z ich programów może zechcieć korzystać mnóstwo osób – może to być skuteczną zachętą do dostosowania ich do HarmonyOS Next.

Należy się spodziewać, że po premierze serii Huawei Mate 70 każdy nowy smartfon producenta będzie miał zainstalowany system HarmonyOS Next. Będzie to ostatecznym rozwodem z Androidem. Przynajmniej w Chinach, ponieważ poza nimi Chińczycy prawdopodobnie nie zdecydują się na całkowite odejście od Androida, bo w ten sposób strzeliliby sobie prosto w serce.