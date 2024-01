MSI Claw zagrozi Steam Deckowi i Asus ROG Ally? Premiera coraz bliżej

Mobilne granie ma się coraz lepiej, więc kolejne firmy chcą mieć kawałek tego tortu dla siebie. W ostatnich dniach sporo plotkuje się o tym, że na rynek handheldów może trafić MSI Claw – nowa, przenośna konsola od tej firmy. Jakiej specyfikacji możemy się spodziewać? Kiedy ewentualna premiera i w jakiej cenie powinien być sprzęt?

MSI Claw dołączy do rodziny handheldów?

Na rynku handheldów zaczyna się robić coraz ciekawiej. Do kultowego Valve Steam Decka w ubiegłym roku dołączyły jeszcze ASUS Rog Ally i Lenovo Legion Go. Urządzenie Valve oparte jest o architekturę AMD Zen2 i RDNA2, a z kolei sprzęty Lenovo i Asusa o AMD Zen4 i RDNA3. APU i GPU tych urządzeń także jest od AMD, a dopiero MSI Claw ma przerwać impas, zostając wyposażonym w architekturę Intela.

Od kilku dni w sieci pojawia się coraz więcej informacji o najnowszym handheldzie, który ma trafić na rynek jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Zgodnie z przeciekami, MSI Claw ma być oparty o architekturę Intel Redwood Cove, APU to Intel Core 7 Ultra 155H z taktowaniem do 4,8 GHz, a SoC GPU to Arc Graphics z taktowaniem 2,25 GHz.

Na ten moment nie znamy ani oficjalnej daty premiery tego produktu, ani nawet ceny. Można jednak spodziewać się, że będzie to podobna półka cenowa co Lenovo Legion Go, czyli okolice 700 euro (około 3038 złotych) – czy tak faktycznie będzie, przekonamy się za kilka tygodni bądź miesięcy.

MSI Claw ma gamingowe zacięcie (źródło: videocardz/ MSI China)

Wyposażenie robi różnicę

Jak widać na załączonej wyżej grafice, MSI Claw prawdopodobnie będzie wyglądać mocno gamingowo i właśnie w te tony chce uderzyć MSI, co jest zupełnym przeciwieństwem np. Lenovo Legion Go, czy Valve Steam Deck. Różnice widać także w wyposażeniu. Sporo mówi się o tym, że Claw ma być wydajniejszy od konkurencji, co widać np. po pojemności pamięci. Konkurencja ma jednostki wyposażone w 16 GB, a propozycja od MSI ma posiadać aż 32 GB pamięci LPDDR5X.

Rzekomo konsola ma mieć też TDP SoC na poziomie 28W, podczas gdy Valve Steam Deck ma 4-15W, a konsole Lenovo i Asusa 9-30W. Tak duża różnica oznacza prawdopodobnie większą moc, ale za tym idzie także większe zużycie prądu. Na ten moment nie wiemy, na jaki wyświetlacz postawiło MSI, ani jaka będzie w środku bateria.

Ważną kwestią również jest domyślny system operacyjny. W przypadku konkurencji jest to Windows 11 (Lenovo Legion Go i ASUS ROG Ally) lub Steam OS/Windows 11 (Valve Steam Deck). Zgodnie z przeciekami, oficjalne ogłoszenie ma nastąpić w przyszłym tygodniu!