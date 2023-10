Nowa ładowarka do Apple Watcha nie potrzebuje żadnego kabla

Ze względu na mocno przeciętny czas pracy, ładowanie Apple Watcha, gdy jesteśmy poza domem, potrafi być irytujące. Teraz ten proces może jednak być wygodniejszy, a to za sprawą nowej ładowarki zaprezentowanej przez markę Hama.

Irytujące ładowanie Apple Watcha

Znaczna większość moich wyjazdów trwa dzień lub maksymalnie dwa całe dni. W pierwszym przypadku nie zabieram kabla do ładowania Apple Watcha, bowiem jest on zbędny. W drugim jednak scenariuszu następnego dnia, zazwyczaj około południa, Watch domaga się podłączenia do ładowarki. Wówczas sięgam po kabel i się z nim męczę – w samochodzie, po podłączeniu do power banka lub MacBooka.

Po prostu kabel przeszkadza, gdy nie mogę odłożyć smartwatcha na biurko. Jadąc samochodem, chodząc po mieście lub siedząc w pociągu niekoniecznie mam biurko obok siebie, więc kabel zwisa i się plącze. Na szczęście teraz pojawiła się ładowarka, które rozwiązuje moje problemy.

Ładowanie smartwatcha z Cupertino bez kabla

Marka Hama pochwaliła się nową ładowarką do Apple Watcha, która została stworzona, ponieważ „kable to przeżytek XX wieku”. Jak łatwo się domyślić, ładowarka pozbawiona jest kabla i otrzymujemy praktycznie sam moduł, który odpowiada za dostarczanie energii do akumulatora w Apple Watchu.

Ładowarka charakteryzuje się następującymi wymiarami: 5,5 cm długości i 3,5 cm szerokości, a wysokość wynosi 1 cm. Sprawia to, że możemy ją wsadzić nawet do kieszeni w spodniach czy torby i zbytnio nie odczujemy jej obecności. Wypada dodać, że ładowarka zapewnia 5 W maksymalnej mocy wyjściowej.

8 Ocena

Kolejną ważną zaletą, którą doceniamy w podróży, jest ruchoma zaślepka ochronna, przeznaczona do zakrywania wbudowanego złącza USB-C, gdy akurat nie korzystamy z ładowarki. W ten sposób USB-C chronione jest przed brudem i uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu. Nie musimy się też martwić, że w podróży Apple Watch spadnie z ładowarki, bowiem jest ona wyposażona w magnes.

Całość dopełnia miękki i przyjemny w dotyku materiał, zapewniający komfort użytkowania. Ładowarka do Apple Watcha jest już dostępna w sprzedaży w kolorze białym lub czarno-białym. Jej sugerowana cena detaliczna wynosi 159 złotych.