Nawet 1000 złotych zwrotu za paliwo dla klientów Alior Banku

Paliwo na stacjach zaczęło drożeć, więc kierowcy szukają oszczędności. Teraz wraz z Alior Bankiem będzie można odczuwalnie zmniejszyć koszty jeżdżenia samochodem spalinowym.

Alior Bank rusza z promocją dla kierowców

W wakacje dużym zainteresowaniem cieszyły się promocje przygotowane przez Orlen i inne stacje paliwowe. Owszem, nie otrzymywaliśmy naprawdę dużych zniżek, ale każda oszczędność na paliwie jak najbardziej cieszy. Teraz z własną akcją postanowił wystartować Alior Bank, który – co warto podkreślić – już wcześniej organizował promocje skierowane dla kierowców.

Należy zaznaczyć, że nowa promocja przeznaczona jest dla klientów biznesowych. Otóż mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy w okresie trwania promocji „Plusy Karty z Plusem” zamówią firmową kartę debetową Mastercard z Plusem i będą z niej aktywnie korzystać. Pakiet korzyści obejmuje 10% zniżki na zakupy na stacjach paliw, a także brak opłat za korzystanie z karty. Ponadto osobom, które będą uczestniczyć w tej akcji promocyjnej, bank może opłacić składkę za jedną umowę ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej.

W ramach promocji kierowcy mogą liczyć na zwrot do 200 złotych miesięcznie za zakupy na stacjach paliw opłacone kartą z Plusem. Łączne, ze wszystkich miesięcy, zwrot może wynieść nawet 1000 złotych. Oczywiście należy tutaj spełnić warunki wskazane w promocji. Klient musi w danym miesiącu rozliczeniowym dokonać transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych na kwotę minimum 500 złotych (łącznie wszystkimi kartami z Plusem wydanymi do rachunku firmowego) i wykonać co najmniej jeden przelew do ZUS lub US. Po spełnieniu wymogów może liczyć na zwrot w każdym z pięciu kolejnych miesięcy rozliczeniowych od momentu zawarcia umowy na kartę z Plusem.

(źródło: Alior Bank)

Dodatkowe korzyści dla uczestników promocji

Jak już wcześniej wspomniałem, Alior Bank może opłacić składkę za jedną umowę ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej. Propozycja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy przed lub w okresie przystąpienia do promocji zawarli za pośrednictwem banku umowę ubezpieczenia. Wówczas bank zapłaci w danym miesiącu objętym promocją jedną składkę ubezpieczeniową, jeżeli w poprzednim miesiącu kalendarzowym firma wykona minimum 10 transakcji bezgotówkowych jedną z kart z Plusem.

Co więcej, Alior Bank proponuje jeszcze jedno zwolnienie z opłat. Otóż przedsiębiorcy, którzy w okresie trwania promocji zamówią firmową kartę debetową Mastercard z Plusem, do końca 2024 roku nie zapłacą miesięcznych opłat za korzystanie z niej.

Jeśli zainteresowała Was promocja, to regulamin znajdziecie na stronie internetowej Alior Banku. Ważne informacje otrzymacie też w oddziałach i centrach bankowości korporacyjnej.